مكون من 6 أغانٍ.. هيفاء وهبي تطلق الجزء الأول من ألبوم ميجا هيفا

"جاية من المستقبل" تخطف الأنظار

تعاونات موسيقية بارزة

ديو مع بوسي في "أحمد وأحمد"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 أكتوبر 2025 09:58 مساءً - أطلقت الفنانة اللبنانيةالجزء الأول من ألبومها الجديد الذي يأتي بعنوان "" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي؛ لتعلن بذلك عن عودتها القوية إلى سوقبعد فترة من التركيز على الأغاني المنفردة، وحمل الحجز الأول من الألبوم تنوعاً واضحاً في الألوان الغنائية، حيث جمعت هيفاء بين أنماط موسيقية وأساليب مختلفة.من بين أغانيالتي حظيت باهتمام خاص، برزت أغنية ""، التي قدمتها هيفاء وهبي بطريقة الفيديو كليب مع تصميم بوستر منفرد لها مختلف عن باقى أغاني الألبوم، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي لـ توما، وفيما جاء الكليب ليعكس روحاً عصرية جريئة تتناسب مع عنوان الأغنية ومضمونها.قد تحبين قراءة: توهج فني لـ هيفاء وهبي في نهاية 2025.. حفلات وألبوم وفيلمانوضم الجزء الأول من الألبوم ست أغنيات هي: "جاية من المستقبل"، "سوبر وومان"، "واحدة قادرة"، "من أول ما عرفتك"، "إحنا الشلة"، "توأم حياتي" التي كانت قد طرحتها قبل أيام قليلة، ويأتي هذا الإصدار في إطار خطة وضعتهالطرح الألبوم على أربع مراحل متتالية، بحيث يتضمن كل جزء ست أغنيات، ليحافظ على تفاعل الجمهور المستمر مع العمل الجديد.تعاونت هيفاء في هذا ألبوم "" مع مجموعة من كبار صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي، من أجل التنوع على مستوى الكلمة واللحن والتوزيع، ومن بين الأسماء التي شاركت في صناعة الأغاني: عزيز الشافعي، إيهاب عبد الواحد، تامر حسين، أحمد الموجي، بلال سرور، هاني ربيع، أحمد المالكي، وسليمان دميان، وهو ما يعكس حرص هيفاء على المزج بين الخبرة والشباب.اقرئي أيضاً: تطور جديد في أزمة منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر.. إليكم التفاصيلويأتي ألبوم "" بعد فترة من غيابعن إصدار الألبومات المتكاملة؛ إذ اقتصرت أعمالها الأخيرة على طرح الأغاني المنفردة "". وكانت آخر أعمالها قبل الألبوم أغنية "توأم روحي"، التي تعاونت فيها مع الشاعر أسامة مصطفى، والملحن سامح كريم، والموزع الموسيقي عمر صباغ، وحققت حينها نجاحاً ملحوظاً وردود أفعال إيجابية من الجمهور.

يُذكر أن هيفاء وهبي كانت قد لفتت الأنظار مؤخراً بطرح ديو غنائي مميز مع المطربة الشعبية بوسي بعنوان "أحمد"، الذي جاء بوصفه أغنية دعائية لفيلم "أحمد وأحمد" من بطولة الفنانين أحمد السقا وأحمد فهمي الذي عُرض مؤخراً في السينمات، وهي الأغنية التي كتبت كلماتها منة عدلي القيعي، ولحنها ووزعها أحمد طارق يحيى، وحققت انتشاراً واسعاً عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

أما على صعيد التمثيل؛ فتنتظر هيفاء وهبي انطلاق تصوير فيلمها الجديد "المملكة"، الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان مصطفى شعبان، ويضم نخبة من النجوم أبرزهم محمد أنور وعمرو عبد الجليل، والفيلم من تأليف إيهاب بلبل، وإخراج أحمد عبد الوهاب، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، ومن المتوقع طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تصويره.

