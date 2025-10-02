تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 02-10-2025

استقر سعر عملة هيدرا Hedera (HBARUSD) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني السعر أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه القوية، بالإضافة لمحاولته تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، يأتي هذا في ظل استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتأثره في وقت سابق بالخروج من نطاق قناة سعريه فرعية هابطة كانت تحد تداولاته على المدى القصير.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 8.78، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 10.81.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد