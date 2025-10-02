تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 02-10-2025

واصل سعر عملة VeThor Token (VTHOUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، تحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، ومدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السعر في الفترة القادمة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة استقراره أعلى سعر 0.001631$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 0.001771$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد