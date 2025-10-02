انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد التزام الحكومة بحماية حقوق المتقاعدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعا ضم رئيس واعضاء هيئة التقاعد الوطنية وصندوق تقاعد موظفي الدولة".

وأضاف البيان، أنه "جرت خلال الاجتماع مناقشة آلية تنمية رأس مال صندوق التقاعد ومشاريع الاستثمار المطلوبة فيه لتعزيز مدخراته، فضلا عن وضع المعالجات القانونية والتشريعية التي يمكن ان تسهم في تطوير عمل هيئة وصندوق التقاعد وفق قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 وتعديلاته اللاحقة".

وثمن السوداني، وفقاً للبيان، "جهود هيئة التقاعد الوطنية وصندوق تقاعد موظفي الدولة لتقليل اكتظاظ المراجعين في دوائرها وتطوير عمل الحوكمة والخدمة الإلكترونية لتحقيق خدمات متكاملة بدون الحاجة الى مراجعة المتقاعدين وضمان تأمين خدمتهم".

وأوعز الى "هيئة وصندوق التقاعد بأن تكون خدمة فروعها في المحافظات بمستوى الخدمة المقدمة في بغداد بجانب الاهتمام باستثمار المشاريع الناجحة والمضمونة الربحية".

واكد السوداني، "التزام الحكومة ضمن اصلاحاتها المستمرة في جميع القطاعات بحماية حقوق المتقاعد الذي قدم خدمة على مدى عقود ودفع استحقاقات مالية، ما يستدعي تطوير أنظمة التقاعد بما يضمن العدالة والاستقرار الاجتماعي".