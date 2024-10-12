بفيديو مؤثر.. بيرين سات تحتفل باليوم العالمي للفتاة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بمناسبة اليوم العالمي للفتاة، الذي يُحتفل به في 11 أكتوبر من كل عام ويخصصه الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الفتيات، نشرت النجمة التركية بيرين سات فيديو خاصاً على حسابها في إنستغرام، ظهرت فيه برفقة فتاة صغيرة تشاركها تمارين رياضية بطريقة طريفة. وبدتا سعيدتين طوال الفيديو، حيث قامت بيرين بتطبيق التمارين بأسلوب مرح وكأن الفتاة الصغيرة هي مدربتها، مما منح الفتاة شعوراً بالثقة والقوة.

بيرين سات، المعروفة باهتمامها الكبير بالقضايا الاجتماعية إلى جانب أعمالها الفنية، أرفقت الفيديو بتعليق مؤثر جاء فيه: “عندما تحظى الفتيات بالمساواة والأمان والسعادة؛ يمكنهن أن يَقُدْنَنَا بفضل طاقتهن الإبداعية، وأن يلونّ حياتنا، ويزدن أملنا في المستقبل. يوم عالمي سعيد للطفلة ولجميع الفتيات”.

اليوم العالمي للفتاة يهدف إلى تسليط الضوء على حقوق الفتيات والتحديات التي يواجهنها حول العالم، بما في ذلك الحق في التعليم، الرعاية الصحية، والحماية من التمييز والعنف. كما يشدد على أهمية القضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر، وضمان حصول الفتيات على الفرص التي يستحقنها لحياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً.