سماح أنور تكشف حقيقة زواجها من سمير صبري: لو كان طلب كنت وافقت

كشفت الفنانة سماح أنور حقيقة ما تردد عن قصة حبها أو ارتباطها بالفنان الراحل سمير صبري، مؤكدة أن الأمر مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، كما حسمت موقفها من التعاون مجددا مع المخرجة كاملة أبو ذكري، وتحدثت لأول مرة عن أسباب غيابها عن الفن لمدة 20 عاما مؤكدة أنها اختارت الأمومة.

وقالت سماح أنور في تصريحات تلفزيونية:"هذه شائعة ولم نرتبط، سمير صبري كان بالنسبة لي الأب والأخ الكبير. وسبب ظهور تلك الشائعة أننا كنا لا نفترق، وكان صديقًا مقربًا لوالدي. لو كان قال لي إنه معجب بي كان من الممكن أن أحبه، ولكن لم يصرح لي بشيء قط، وكنت أحبه حبًا ليس عاطفيًا."

نشأت في بيت فني ووالدي كتب أشهر أفلام وأغاني جيله

وخلال لقائها في برنامج "ورقة بيضا" الذي تقدمه الإعلامية يمنى بدراوي عبر قناة "النهار"، تحدثت سماح أنور عن نشأتها قائلة: "أنا من أسرة فنية، فأبي هو السيناريست أنور عبد الله الذي قدّم أفلامًا معروفة في السينما المصرية منها (مستر إكس)، (فيفا زلاطا)، و(حالة تلبس)، كما كتب عددًا من الأغاني لوالدتي."

سماح أنور: قصة حب والديّ كانت الأعظم.. ورحلا بفارق أسبوع واحد فقط

واستعادت سماح أنور ذكريات والديها قائلة: "كانت أعظم قصة حب في التاريخ. فقد توفي والدي بعد والدتي بأسبوع واحد فقط حزنًا عليها، وكان يقف بجوارها طوال فترة مرضها. كانت تقول له: يا أستاذ أنور، وهو يرد: يا هانم. والدتي رحلت بسبب إصابتها بسرطان الرئة، وحتى اليوم ما زلت أشعر بالحزن على فراقهما."

سماح أنور تضحّي بعشرين عامًا من مسيرتها الفنية لتربية ابنها

كما تحدثت عن دور والدتها في حياتها الخاصة: "أمي ساعدتني في تربية ابني، وتوقفت عن التمثيل حوالي 20 عامًا متصلة منذ عام 1998، ثم بعدها تغيرت السينما تدريجيًا. لم أندم يومًا على دور رفضته، لكن كنت سأندم لو لم يجدني ابني بجواره وقت احتياجه لي. أصعب فترة كانت فترة مراهقته لأنه كان يحتاج إلى وجود أب في حياته. الحمد لله كبر وتزوج وأصبح له حياته الخاصة."

سماح أنور: الحادث الأليم كان أصعب مراحل حياتي والأطباء قالوا لن أمشي مجددًا

وتطرقت سماح أنور إلى فترة الحادثة الشهيرة التي تعرضت لها، ووصفتها بأنها أصعب مراحل حياتها، قائلة:"عندما أفقت من الحادث لم أكن أعلم أنني كنت في غيبوبة ثلاثة أيام. كان عندي مسرح، وبمجرد إفاقتي كنت أريد الذهاب إليه، ولم أكن على علم بحجم الإصابات التي تعرضت لها. ما فيش مكان في جسمي مش متجبس. أجريت عمليات كثيرة، والأطباء كانوا يقولون لي: مش هتمشي على رجلك تاني. لكني كنت دائمًا أقول: أنا هلعب كورة.. بسبب ثقتي في الله."

لن أكرر التعاون مع كاملة أبو ذكري بعد أزمة "يوم للستات"

وتحدثت أيضًا عن حذف مشاهدها في فيلم "يوم للستات" للمخرجة كاملة أبو ذكري، قائلة: "الموضوع خد أكبر من حجمه، وأنا مش هيجمعني بيها عمل تاني، لأني بفضّل أشتغل مع أشخاص مهنية."

سماح أنور: مسلسل "كتالوج" من أحب أعمالي ومحمد فراج ممثل مبهر

وأشادت سماح أنور بمشاركتها الأخيرة في مسلسل "كتالوج" بطولة الفنان محمد فراج، مؤكدة أنه من أقرب الأعمال إلى قلبها خلال الفترة الماضية، حيث قالت: "المسلسل كان قوي جدًا، وفراج ممثل متمكن، وقدّم أداءً مبهرًا بكل المقاييس."

