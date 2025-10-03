"بلير" يتوجه إلى القاهرة خلال أيام لتسويق رؤيته بشأن إدارة غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - كشفت صحيفة العربي الجديد القطرية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير سيجري زيارة إلى مصر، خلال الأيام المقبلة، في ظلّ ترشيحه لقيادة الإدارة الدولية ل غزة ، ضمن خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن بلير سيلتقي وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ورئيس المخابرات العامّة، حسن رشاد، في محاولة لتسويق رؤيته.

ونقلت "العربي الجديد" عن مصدر دبلوماسيّ مصريّ وصفته برفيع المستوى، أن الاتفاق على زيارة بلير المرتقبة، جاء بعد وساطة إماراتية، خلال زيارة الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد إلى القاهرة، مطلع الأسبوع.

اقرأ أيضا/ البيت الأبيض: ترامب سيرسم "خطا أحمر" ل حماس بشأن ردّها على خطة غـزة

وفي هذا الصّدد، ذكر المصدر أن الوساطة الإماراتية كانت تهدف لمنح بلير فرصة لعرض رؤيته وتصوره، في وقت ترفض مصر مقترح الإدارة الدولية لقطاع غزة، أن يكون مقر تلك الإدارة على الأراضي المصرية.

ولفت المصدر ذاته إلى أن التصور الأميركي، الذي جرى تعديله عقب لقاء ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، الإثنين الماضي، يتضمّن أن يكون مقر الإدارة الدولية، التي سيتولى بلير رئاستها التنفيذية، في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء المصرية، و"هو الأمر الذي تعترض عليه القاهرة، سواء من حيث الشكل، أو المضمون".

وذكر الدبلوماسي المصري، أن القاهرة سبق أن دفعت بتعديلات على خطة ترامب، تضمّنت بشكل رئيسي، أن تكون إدارة غزة فلسطينية خالصة، عبر المقترح السابق المتعلق بلجنة الإسناد المجتمعي، التي تستبعد حركة حماس من إدارة القطاع، حيث تقوم على أن تتشكل من شخصيات تكنوقراط، غير فصائلية.