كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 أكتوبر 2025 11:03 صباحاً - تعتبر الأسماء غير المنتشرة، نادرة، وقد لا تُسمع كثيراً أو ليست شائعة في وقتنا الحالي، مما يمنحها طابعاً فريداً، وقد تصف هذه الأسماء صفات كالذكاء، الشجاعة، القوة، والتفاؤل، مثل اسم "نادر" الذي يعني الندرة والتفرد، واختيارها يعكس رغبة الوالدين في أن يكون طفلهما مميزاً وغير مكرر، لكن يجب أن يكون الاسم واضحاً ومفهوماً ولا يحمل أي غموض، ويُفضل أن يكون نطق الاسم سهلاً ولا يتطلب مجهوداً كبيراً، كما في خيارات أسماء أولاد غير منتشرة ... عربية وتركية وأجنبية، التي جمعتها "الخليج 365 وطفلك" لكل أبوين كي يختارا منها ما يناسب مولودهما الجديد.

أسماء أولاد عربية غير منتشرة

راجي

اسم راجي هو اسم علم مذكر عربي يعني "الشخص الآمل" أو "الذي يرجو الخير"، وهو مشتق من اسم الفاعل للفعل "رجا". كما يمكن أن يشير الاسم إلى معانٍ مثل "التسوية"، "الشخص المتألق"، أو "المحب"، ويُستخدم في بعض الثقافات كلقب عائلي، وهو من يرجو الشيء أو المتعلق بأمل، ويُستخدم كلقب عائلي في بعض الدول مثل المغرب والعراق.

آصف

اسم "آصف" مشتق من اللغة العربية ويعني الشخص الذي يمد يد العون ويساعد الآخرين، أي الشخص المساعد والمعطاء ويكشف عن شخصية ذات صفات حميدة مثل الكرم، العطاء، والتضحية بالنفس من أجل الآخرين، ويعد اسماً لشخصية تاريخية معروفة وهو "آصف بن برخيا" الذي يُذكر في المصادر العربية، كما أن هذا الاسم يطلق على الأشجار المعمرة.

ثوبان

أصل الاسم عربي، وهو اسم مشتق من ثائب أي المستغفر والطائع والتائب إلى الله، فالثائب هو العائد والراجع إلى الله، وهو من أبرز أسماء ذكور دينية قديمة، ويعني أن هذا الشخص طائع لله سبحانه وتعالى، وحامل اسم ثوبان هادئ الانطباع، ومحبوب بين الناس، يتميز بالتواضع الشديد، ويكره النفاق والكذب والغرور، يحب مساعدة غيره من الناس، ويعطف دائماً على الفقراء والمساكين والمحتاجين، يخشى أن يفعل أي شيء يغضب الله سبحانه وتعالى.

رائف

اسم "رائف" هو اسم علم مذكر عربي يعني العاطف الشديد الرأفة والرحمة، وهو اسم فاعل من الفعل "رأف"، ويشير إلى الشخص الذي يتصف قلبه باللين والعفو، ويميل إلى الإحسان والخير، ويطلق هذا الاسم على الشخص الرحيم والذي يعطف على الناس، وحامله يهتم بمشاعر الآخرين، ويقدر العلاقات الإنسانية.

بشر

بشر هو اسم علم مذكر من أصل عربي، ومعناه هو الفرح والسعادة، بشاشة الوجه، وهو مصدر، وقيل هو اسم ذي الكفل بشر بن النبي أيوب، كما ويعني أن هذا الشخص صاحب طلة بهية وشخص يتمتع بكثير من الفرح، وفي المعجم، يقال، بشرته بكذا وبشرته وأبشرته، فبشر وأبشر وبشر واستبشر وتبشر وتباشروا به، وتتابعت البشارات والبشائر، وجاء البشراء، وهو حسن البشر، واستقبلني ببشره.

ساري

اسم "ساري" هو اسم علم عربي مذكر يعني "المسافر ليلاً" أو "الغيم الماطر"، ويُشير أيضاً إلى الأسد، ويطلق أيضاً على الرجل الذي يمتلك صفات كالشجاعة والإقدام والتصميم على تحقيق أهدافه أي السحاب المصحوب بمطر، وحامل هذا الاسم يحب المغامرات والتعرف إلى الجديد واكتشاف التجارب الجديدة، وهو صاحب إرادة قوية لا يستسلم بسهولة ويسعى لتحقيق أهدافه بإصرار كبير.

أصيل

الشريف، شريف الأصل، النجيب، من يتصرَّف في الأمر بنفسه أصالة الشيء الأصلي، الثابت، الراسخ، ذو جذور علم أصيل، خالص النسب، تقي الدم، شريف الأصل، غير هجين، وهي تستخدم في عدة سياقات الوقت بين العصر والغروب، قُبيل غروب الشمس.

أواب

هو اسم علم مذكر عربي الأصل، ومعناه هو كثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة والطاعة والاستغفار، وهو صفة للعبد التواب والمطيع والراجِع إلى مرضات الله، تائب مشتق من التوبة وهو الشخص المطيع الذي يطيع أوامر الله، والكثير الذكر والتسبيح لله، وهو العابد الذي يخشع في عبادته ويعود إلى الله لينال مرضاته.

أسمر

هو اسم مذكر عربي، والمعنى الأكثر شيوعاً هو وصف شخص ذي لون بشرة بين السواد والبياض، أي البشرة السمراء أو المتوسطة، في بعض السياقات، يمكن أن يعني الاسم الرمح أيضاً.

باهي

اسم باهي هو اسم علم مذكر عربي يعني اللامع، المضيء، الجميل، والبارز، ويصف الشخص الذي يتميز بالجمال الظاهر أو التميز في صفاته، ويشير إلى الشخص الذي يفتخر بمظهره أو مكانته، ويمكن أن يدل أيضاً على الشخص الذي له حضور قوي وجذاب، ومن صفات حامل الاسم: أنه شخص ذكي ومبدع في أفكاره، صاحب شخصية مستقلة ومتفائلة، محب للنجاح ويحب تحقيق أهدافه، يتمتع بحس فني وذوق رفيع.

تيام

هو اسم علم عربي الأصل مذكر، ويعني "شدة الحب" أو "الولع الشديد"، وهو مأخوذ من الفعل "تَيَّمَ" الذي يدل على بلوغ الحب أقصى درجاته، معناه ذهاب العقل من شدة الهوى. وحامل هذا الاسم اجتماعي يحب التفاعل مع الآخرين، ويتمتع بروح مرحة وبهجة، كما أنه يتمتع بقلب طيب وحنون.

أرغد

اسم عربي يطلق على الذكور، ويعني العيش الرغيد وهو العيش الطيب، الواسع، والمرفه المليء بالنعم، والاسم تحديداً يعني الشخص الذي يعيش حياة سعيدة ومرفهة، كما يشير الاسم إلى الرخاء والخصوبة والنعمة، ويعني أن الله جعل عيش الشخص رغيداً.

رافل

هو اسم علم مذكر عربي الأصل يعني الشخص الـمتباهي، الهنيء، أو المتبختر في مشيته، ويعني أيضاً الشخص الذي يتفاخر ويجر أذياله في مشيه بخيلاء وكبرياء، كما يشير إلى الشخص الذي يشعر بالهناء والسرور.

مثاب

اسم علم عربي، يطلق على الصبيان، وهو الشخص الذي ينال جزاء فعله، سواء كان خيراً أم شراً، ويغلب استعماله في الخير، حيث يقال إنه "مثاب" إذا عاد إلى عافيته وسلامته، وفي سياق آخر، يُقال "مَثابة" (وهي المادة ذاتها) على أنها بيت أو موضع يُرجع إليه الناس مراراً وتكراراً.

أسماء أولاد تركية غير منتشرة

ألب

اسم ألب له معانٍ مختلفة حسب اللغة والثقافة؛ وفي اللغة التركية يعني الجسارة أو البطل، كما أن الاسم قد يرتبط بالجبل أو بكلمة "أبيض" باللاتينية، حيث توجد سلسلة جبال الألب الشهيرة.

دنيز

اسم علم تركي، يطلق على الذكور والإناث، وهو يشير إلى البحر، وحامل هذا الاسم يتصف بسرعة الغضب والغموض والمفاجأة.

إيمري

أصل الاسم تركي، ويعني الصديق أو الأخ الكبير، وتعني أيضاً المحبوب، وهو من أسماء الأولاد المميزة وذات المعنى الجميل.

عدلي

هو اسم علم مذكر، يستخدم في تركيا، لكنه عربي مشتق من كلمة "العدل"، ويعني المنصف، الذي يسعى لتحقيق العدل، والمائل إلى الحق والإنصاف، يتميز حامل الاسم بأنه شخص اجتماعي، لبق في الحديث، ومحبوب من الآخرين.

بيرم

هو اسم علم مذكر، من أصول تركية، وله معانٍ متعددة، منها المبارك، والسرور، أو العيد، وقد يدل على القوة والشجاعة في معناه الآخر، كما أنه اختصار لـ"بيرمانت" بمعنى "الموجة الدائمة".

كهرمان

له معنيان رئيسيان: الأول هو مادة الراتنج المتحجر للأشجار الصنوبرية وتسمى بالإنجليزية "Amber"، أما الثاني فهو كلمة تركية مستعارة من الفارسية تعني "البطل" أو "المحارب".

أوكان

هو اسم علم مذكر تركي الأصل، مشتق من كلمة "أوك" التي تعني سهماً أو نبلة، يُترجم الاسم إلى "رامي" أو "نبّال"، وهو يعكس صفات القوة والدقة والمهارة في الرماية، وفي الثقافة التركية، يُشار به إلى شخص قوي وشجاع.

أوزان

اسم يستخدم في تركيا، وله معانٍ متعددة تشمل "الشاعر" و"البَارِد" أو "الذي لا يهتم كثيراً"، وقد يُشتق الاسم من المصدر "وزن" بمعناه الشعري أو الفني، أي يأتي الاسم من "وزن" في الشعر، والذي يتعلق ببناء اللفظ من الحروف الأصلية، وهذا يعني أن الاسم قد يرتبط بالبناء والفن.

فولكان

اسم علم مذكر، في اللغة التركية يعني اللافا أو مواد البراكين، حيث يعكس الاسم ارتباطاً بالقوة الطبيعية وقدرة الأرض على التحول، كما استخدم الاسم ليشير إلى كوكب افتراضي لم يتم اكتشافه، وهو اسم مكتبة برمجية لتطوير الرسومات ثلاثية الأبعاد.

آغا

اسم "آغا" هو لقب تركي يعني السيد، الرئيس، أو الأخ الأكبر، كان يستخدم في عهد الدولة العثمانية كلقب مدني وعسكري رفيع المستوى، كما استخدم للإشارة إلى الأغنياء وكبار الموظفين ورؤساء العائلات، ويطلق على الخدم المخصصين لحراسة النساء في بيوت الأعيان اسم "أغوات".

أصلان

اسم أصلان يعني الأسد ويُشتق من اللغة التركية، وهو رمز للقوة والشجاعة، غالباً ما يُطلق هذا الاسم على الذكور ليدل على صفات مشابهة للأسد مثل القوة والهدوء والجرأة، مثل اسم القائد التاريخي "ألب أرسلان" والذي يعني "الأسد الباسل".

تانر

اسم علم تركي، يطلق على الذكور، وهو المولود عند شروق الشمس وفي ضوء النهار، وقد يعني الدبّاغ، أي الشخص الذي يُحوّل جلود الحيوانات إلى جلد طبيعي.

ليفنت

اسم ليفنت هو اسم علم مذكر تركي الأصل، يعني "الوسيم" و"الطويل"، يرتبط الاسم بـ"لِفِنْت" وهو جندي بحري عثماني اشتهر بصفاته القوية والشجاعة، كما يشير إلى حي شهير في إسطنبول يضم ناطحات السحاب والمراكز التجارية الحديثة.

أيدين

اسم أيدين (Aydin) باللغة التركية يعني "واضح"، "مستنير"، "مكتوب"، "متعلم"، أو "فكري"، كما يحمل الاسم معنى إيجابياً مرتبطاً بالوضوح والاستنارة والذكاء، وهو اسم شائع للذكور.

باريش

اسم باريش، يطلق على الذكور، وله معانٍ مختلفة حسب الأصل، ففي التركية يعني السلام، وقد اشتهر به الموسيقي التركي باريش مانشو الذي ولد في فترة الحرب العالمية الثانية تفاؤلاً بانتهاء الحرب/ كما يأتي بمعنى برش بمعنى معجون، ويتصف حامل هذا الاسم بأنه شخصية عملية طموحة تحب العمل وتهوى الإبداع فيه وخلق طرق مبتكرة لتنفيذه.

هاكان

اسم هاكان له معانٍ مختلفة حسب الأصل، في الأصل التركي يعني الملك أو الإمبراطور، يشتق اسم هاكان من لقب قديم استخدم للملوك في الدول التركية والمغولية، ويعني "الملك" أو "الإمبراطور" أو "خاقان"، أي أنه يدل على القيادة والسلطة والقوة.

أسماء أولاد أجنبية غير منتشرة

سورين

اسم يطلق على الذكور، وهو من أصل دنماركي ونرويجي، ويعني الرجل "الصارم"، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بفيلسوف القرن التاسع عشر سورين كيركيغارد، ولكن ظهرت أيضاً شخصيات خيالية حديثة تحمل اسم سورين، في فيلم "ماتريكس ريلوديد" وسلسلة كتب "حراس غاهول" و"تشارلي ولولا" و"العالم السفلي".

كوزمو

اسم يطلق على الذكور وأصله من اللغة الإيطالية، ومعناه "النظام، الجمال، الكون"، حيث يتصف الاسم بلمسة من القوة والسحر الصارخ، لنهايته الرائعة بحرف o.

إيليو

اسم يطلق على الذكور، وهو اسم من أصل إسباني، ومعناه "الشمس"، أو الرجل المشرق والنابض بالحياة، ويُعدّ اسماً مثالياً متعدد الاستخدامات، وقد يحظى بشعبية كبيرة في فرنسا أيضاً، حيث يُصنّف ضمن أفضل 250 اسماً.

أوريون

اسم يطلق على الذكور، وهو من أصل: يوناني، ومعناه "الحدود، الحد"، وأوريون هو نجم صاعد، يحمل دلالات أسطورية.

بودي

اسم يطلق على الذكور، وأصله سنسكريتي، ويعني "الصحوة والتنوير"، ويُرادف بودي حالة النيرفانا، أي التحرر من الكراهية والجشع والأنا، شجرة بودي هي شجرة تين كبيرة.

إيفو

اسم إيفو هو اسم ولد من أصل ألماني، أيرلندي، هولندي ويعني "خشب الطقسوس، القوس"، إيفو اسمٌ غير مألوف وجذاب، يُضفي على جميع الأسماء التي تنتهي بحرف "o" تأثيراً قوياً، نادراً ما يُسمع في الولايات المتحدة، ولكنه يُستخدم بكثرة في إنجلترا، كما هو الحال مع اسم "إيفور" المُشابه له، وهو اسمٌ مُفضّل لدى روائيين مثل إيفلين وو وبي جي وودهاوس، إيفو هو الاسم الأكثر شيوعاً حالياً في هولندا.

أنجوس

شكل إنجليزي ومعناه "قوة واحدة"، والاسم خيارٌ تقليديٌّ وأنيقٌ في المملكة المتحدة، وخاصةً في اسكتلندا، للاسم دلالاتٌ تاريخيةٌ مهمةٌ في اسكتلندا، بينما يرتبط بشاعرين حديثين بارزين، في الفولكلور الأيرلندي، أنجوس أوغ هو زعيم قبيلة استخدم قواه لمتعة البشرية وازدهارها، وفي الأساطير الأيرلندية، كان أنغوس أسطورة الحب والشباب.

فلوريان

اسم لاتيني يطلق على الصبيان، ومعناه "مزهر"، مشتق من الكلمة اللاتينية "flos" التي تعني "زهرة" أو من "florens" التي تعني "مُزهِر، مُزدهِر"، ويعود أصل الاسم إلى الإمبراطورية الرومانية، هو شكل ألماني لاسم فلورنتيوس الروماني، وقد يعني أيضاً "أشقر" أو "مُشرق"، مما يضيف إليه قيمة الضوء واللمعان.

لوسيان

اسم علم فرنسي مذكر، ومعناه "ضوء"، وقد يكون لوسيان، وهو النسخة المتطورة من اسم لوكاس ولوكا وهو جذاب للآباء الذين يبحثون عن جذور الاسم لإطلاقه على مولودهم الصغير.

أودين

اسم علم يطلق على الذكور، وهو اسم اسكندنافي قديم، ومعناه أسطورة الجنون؛ أو الغضب الشعري"، أودين هو اسم الأسطورة النوردية التي تُعنَى بالفن والثقافة والحكمة والقانون، كان رجلاً وسيماً وساحراً وفصيحاً في آنٍ واحد، يُظهر الاسم قوةً ونفوذاً كبيرين، وله قدرة استيعاب ممتازة.

برونو

اسم مذكر تعود أصوله إلى اللغة الجرمانية، ويعني "بني"، ويتمتع بنهاية لاتينية نظراً لضم حرفه الأخير، وتمت استعارته ككلمة تدل على اللون البني في العديد من اللغات الأوروبية.

وولف

اسم حيوان أو تصغير لـ Wolfgang، وهو اسم مذكر ألماني، ومعناه تحديداً "ذئب مسافر"، ويتصف حامل هذا الاسم بشخصيته المُنفصلة، ويُمكن اعتباره أحد أسماء الحيوانات المفترسة، مثل الثعلب والدب والبوما، مع لمسةٍ من المستذئب، أو يُمكن اعتباره اسماً أكثر هدوءاً، من نوع وولف بليتزر، وهو شائعٌ إلى حدٍّ ما في الألمانية، وأحياناً يكون كاختصارٍ لاسم وولفغانغ، أو حتى وولفرام أو وولفهارت.

ديون

أصل: تصغير ديونيسيوس، وهو اسم ولد يوناني، ومعناه "طفل الأرض؛ طفل زيوس"، ديون اسمٌ مُشتقٌّ من اسم ديونيسيوس اليوناني، وهو مُشتقٌّ بدوره من اسم أسطورة المرح والرقص، يُشير ديون إلى الأساطير، ويرتبط أيضاً بعلاقة تاريخية مع أحد تلاميذ أفلاطون، وعالم رياضيات يوناني، وكاتب ومؤرخ من القرن الأول الميلادي.

كاسمٍ معاصر، شاع استخدامه في أواخر خمسينيات القرن الماضي، وظلّ ضمن قائمة أفضل 1000 اسم حتى عام 2006، ومنذ ذلك الحين، تذبذب اسمه بين الصعود والهبوط.

كورماك

اسم علم مذكر من أصل إيرلندي، ومعناه "سائق العربة"، هذا الاسم الأيرلندي التقليدي غريب ومثير، ويتجلى في الأساطير السلتية، يُعرف هنا من خلال الروائي الحائز على جوائز كورماك مكارثي (المولود باسم تشارلز)، يرتبط اسم المؤلف المُعتمد بكورماك ماك أيرت، أحد أعظم الملوك الأسطوريين في أيرلندا.

لازلو

اسم علم قوي يطلق على الذكور، وهو من أصل مجري، ويعني "الحاكم المجيد"، حيث أصبحت الأغنية المجرية الكلاسيكية Laszlo، بوسطها المفعم بالحيوية والنشاط ونهاية حرف "o"، خياراً عصرياً إلى حد ما، وقد بدأ الآباء المعاصرون في أخذها في الاعتبار.

كاينوا

اسم يطلق على الذكور، وأصله من جزر هاواي، ويأتي بمعنى "بحر الحرية"، وهو خيار مثير للاهتمام يجمع بين صوتي اسمي أولاد شائعين -كاي ونوح- ولكنه اسم قائم بذاته، وليس اسماً مركباً جديداً، ويختلف نطقه قليلاً، للاسم معنيان محتملان: من العنصرين كاي ونوا، يعني "بحر الحرية"، بينما من كا وإينوا، يعني "الاسم (ساكي)".