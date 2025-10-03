هل يمكن أن يتعلم طفلي نطق لغتين مختلفتين في نفس الوقت؟

علامات تدل على استعداد طفلي للنطق عموماً

رضيع يستعد للكلام

توقعي أن ينطق طفلك الرضيع أول حروفه مبكراً وأنه لن يعاني مستقبلاً من مشاكل في النطق والكلام في حال كان قد حقق نجاحاً في التواصل البصري بينكما، لأن التواصل البصري المبكر بين الأم وطفلها من أولى علامات ومؤشرات سلامة الدماغ عند الطفل مما يعني تباعاً سلامة وظائف المخ لديه. جرّبي أن تنادي طفلك باسمه وكرري ذلك مع بداية كل شهر جديد من عمر الطفل، وحين تلاحظين أن طفلك يلتفت بسرعة نحو الشخص الذي ينادي اسمه سواء كانت الأم أو الأب أو أحد المحيطين به فسوف يكون ذلك دلالة صريحة على أن الطفل قد أصبح مستعداً وبشكل جيد لتعلم النطق وأنه لن يواجه مشاكل في ذلك لأن حواسه سليمة. لاحظي أنك حين توجهين لعبة نحو ناظري طفلك الرضيع وهو مستلقٍ على ظهره في سريرة مثلاً فإنه يقوم في هذه اللحظة بنقل بصره بينك وبين اللعبة المميزة، ويجب أن تدققي وتتابعي حركات طفلك والتأكد من أنع يتابع اللعبة بنظره، بالإضافة إلى أنه يجب أن تتأكدي أنه لم يطل النظر إليها، بحيث ينظر نحوها بنظرة خاوية لأن النظرة بلا معنى أو تعبير تكون علامة مقلقة عن صحة دماغ الطفل، فالطفل السليم والذي يكون عنده استعداد جيد وطبيعي للتطور الإدراكي تظهر عليه علامات وإشارات حب المشاركة، فهو ينظر إليكِ حين تقربين اللعبة من وجهه مثلاً لكي تشاركيه دهشته و فرحته بها. توقعي أن طفلك سوف يتكلم دون مشاكل محتملة في النطق حين تلاحظين أنه يقوم بتقليد الحركات والإيماءات والأصوات من حوله وإن كان ذلك بدون تمييز أو تفسير ولكنه يفرز الكثير من اللعاب من فمه كدليل على تطور أجهزته وحواسه المتخصصة في تحفيز الكلام، فمثلاً سوف تلاحظ الأم أن طفلها سيقلد حركة السلام وهز الرأس ترحيباً وفرحاً وحركة التلويح بالمغادرة عندما يحرك الكبار أكفهم المرفوعة. راقبي طفلك الرضيع وسوف تلاحظين في حال أنه ليس لديه مشاكل في النطق أنه يقلد الأصوات التي يسمعها من الآخرين فسوف تلاحظين حين تقومين بتقبيله أنه يفعل مثلك، أي أنه يصدر صوتاً من شفتيه يشبه صوت التقبيل فعلاً وذلك السلوك يدل على أن الطفل لا يواجه مشاكل خلقية في إصدار الأصوات المختلفة. دقّقي وراقبي طفلك حين تتكلمين معه ويجب أن يحدث ذلك منذ ولادته وعدم إهمال هذه الخطوة المهمة وباستمرار أيضاً لكي تعرفي متى يفهم الرضيع كلامك ويستجيب له؟ وهل تتطور لغته؟ وحيث ستلاحظين بالتدريج أن رضيعك سوف يستجيب للأوامر البسيطة التي تطلبينها منه حتى لو بالحركات مثل أنه سوف يفتح فمه ليأكل حين تقربين منه طبقاً من الطعام في مرحلة تقديم الطعام الصلب له.

هل أعلّم طفلي لغتين في سن مبكرة؟

مجسمات حيوانات

اعلمي أنه من الطبيعي وليس هناك أي أضرار أو نتائج لتعليم طفلك نطق لغتين معاً في نفس الوقت وذلك حين تكتشفين 6 علامات مهمة تشير إلى أن طفلك أصبح مستعداً للكلام أشرنا لها سابقاً، وحيث إن طفلك يمكن أن يتعلم منكِ أكثر من لغة واللغة الأولى تكون هي اللغة الأم للطفل والتي يتعلمها لأنه سمعها أثناء وجوده بالرحم لأنه يتعرف صوت أمه حين تتكلم اللغة العربية مثلاً.

لاحظي أنكِ يمكنكِ أن تدمجي بين لغة وأخرى مثل كلمات اللغة العربية مع كلمات اللغة الإنجليزية عند تعليم طفلك الكلام وذلك حين تقولين له مثلاً وعلى شكل سؤال: هل تريد أن تشرب الماء، وتكررين عليه هل تريد أن تشرب water، وكذلك تضعين مسجمات صغيرة أمامه وتنطقين مسمى كل مجسم باللغتين العربية والإنجليزية مثلاً، وهكذا تبدأ طريقة تعليم الطفل أكثر من لغة في نفس الوقت ولكن بحيث ان تكون مفردات كلمات لغته الأم أكثر من مفردات اللغة الثانية، وهكذا تدخل مفردات اللغة الثانية بالتدريج إلى قاموس كلمات ومفردات الطفل.

3 شروط لتعليم الطفل لغتين مختلفتين

أم تقرأ لطفلها

لاحظي أنه يجب ان تسألي نفسك سؤالاً مهماً قبل البدء بالتفكير في تعليم طفلك اللغة الثانية بالإضافة إلى تعليمه اللغة الأم ومن الطبيعي أن يكون لدى الطفل القدرة على التعلم بسرعة، لأن عقله يصبح لوحة بيضاء ملساء من السهل أن تخطي فوقها ما تشاءين ولكن السؤال الذي يجب أن تسأليه لنفسك هو عن حاجة طفلك الحقيقية لتعلم لغة ثانية خاصة فيما يرتبط بمستقبله ومستوى دراسته الذي تخططينه له. اعلمي أنه في حال قررت أن تعليم الطفل أكثر من لغة في نفس الوقت، فيجب أن تتأكدي أنكِ تجيدين اللغة الثانية لأنه من الخطأ أن تكوني على دراية ضعيفة باللغة الثانية وتقومين بتعليمها لطفلكِ لأنه سيأتي الوقت الذي يسألك عن مفردات لا تعرفينها وسوف تصابين بالإحراج وسوف يحدث لدى طفلك ارتباكاً ويؤثر ذلك على مستوى تعلمه للكلام عموماً. تأكدي أيضاً أن البيئة المحيطة بطفلك سوف تكون بيئة داعمة ومساعدة له لكي يتعلم الكلام بلغة أخرى غير لغته الأم، فمثلاً هل تعليم الطفل اللغة الألمانية في مجتمع لا يتحدث سوى العربية والإنجليزية سوف يفيد الطفل، وهكذا يجب أن تعلم الأم اللغة الدارجة والمنتشرة على ألسنة الناس حولهما مثل اللغة الإنجليزية غالباً.

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 أكتوبر 2025 08:04 صباحاً - من الطبيعي أن تتعجل الأم وتنتظر سماع صوت طفلها الذي طال انتظارها له بكل شوق وحب وهو ينطق أول الحروف، حيث يدل ذلك على أنه سوف يتكلم قريباً ويصبح قادراً على الحوار والتواصل مثل الكبار، وتفرح الأم كثيراً لمجرد أن تسمع صوتاً يصدر من رضيعها وهو ما يعرف بـ"المناغاة"، وهي الأصوات التي تُعرف بأنها الأصوات اللحنية التي تصدر من الرضع مبكراً وتكون عشوائية، أي بلا معنى ويصدرها الرضيع خاصة عندما يكون لديه شعور بالسعادة والرضا والراحة، ولذلك فمن الطبيعي أن تتحمس الأم لكي تعلم طفلها النطق باكراً.حين يبدأ الطفل بإطلاق أول الحروف تتساءل الأم هل بإمكانهاولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشاري التخاطب وتعليم النطق الدكتور عبدالله اليعقوبي، حيث أشار إلى الإجابة على سؤال مهم أثناء تعليم طفلك النطق، وهو هل يمكن أن يتعلم طفلي نطق لغتين مختلفتين في نفس الوقت، ونصائح مهمة خلال ذلك في الآتي:قد يهمك أيضاً: أنشطة فعالة لعلاج تأخر النطق للأطفال