Gulf Fintech 2025: كيف تعيد الشركات الناشئة تشكيل المدفوعات والامتثال والاستثمار في الشرق الأوسط

لم يعد مواكبة التمويل في الخليج أمرًا اختياريًا. فعادة الدفع تتغير، واللوائح التنظيمية تتوالى بسرعة، وتدفقات الأموال عبر الحدود يتم إعادة بنائها ببنية تحتية جديدة. يحتل الشرق الأوسط الآن مرتبة بين أسرع أسواق الدفع الفوري نموًا، مدفوعًا بالشباب والاستثمار الحكومي في البنية التحتية الرقمية.

بالنسبة للشركات، لا تزال تكاليف التحويل غير متسقة، ويؤدي التعامل مع عدة مزودين إلى إبطاء العمليات، وتختلف القواعد عبر الولايات القضائية. في الوقت نفسه، توفر موجة جديدة من الشركات الناشئة بوابات وأدوات اعرف عميلك (KYC) وخدمات مالية مدمجة تخفف من هذه الاحتكاكات.

في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، يتوقع المستهلكون رسومًا شفافة، وطرقًا لتسوية النزاعات، وضمانات للدفع في المعاملات الرقمية. تعمل معايير الشفافية المتزايدة، التي تنعكس في منصات المراجعة المستقلة مثل arabiangamblers.com، على تشكيل اقتصاديات السوق. بالنسبة لمقدمي خدمات التكنولوجيا المالية، تترجم هذه المعايير إلى ارتفاع تكاليف الامتثال والتشغيل، مع الضغط على هياكل الرسوم وضغط الهوامش عبر شبكات الدفع في المنطقة.

ما الذي يتغير على أرض الواقع

تفتح التغييرات في السياسات أبواباً جديدة. يدير البنك المركزي السعودي بيئة اختبار خاضعة للرقابة تسمح لشركات التكنولوجيا المالية بتجربة خدمات جديدة تحت الإشراف. من الناحية الاقتصادية، يؤدي الوضوح المبكر إلى تحويل جزء من الامتثال المسبق من تكلفة غير قابلة للاسترداد إلى استثمار مرحلي، مما يقلل من الوقت اللازم لتسويق المشاريع التجريبية.

تواصل الإمارات العربية المتحدة المضي قدماً في تجارب العملة الرقمية للبنك المركزي. وصلت منصة mBridge إلى الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق في عام 2024 لتحسين التسوية عبر الحدود باستخدام أموال البنك المركزي؛ وإذا تم توسيع نطاقها، فإنها يمكن أن تقلص فترات التسوية وتخفض التكاليف في شبكات الصرف الأجنبي والمراسلين.

كما أن قنوات المستهلكين تتغير أيضًا. وافقت الجهات التنظيمية السعودية على Google Pay، ومهدت الطريق لـ Alipay+، وسمحت للزوار بفتح حسابات باستخدام بطاقة هوية الزائر. تؤثر هذه الخطوات على اقتصاديات التجار: معدلات التفويض الصافية، وعمليات رد المبالغ المدفوعة لكل 1000 معاملة، ووقت تحصيل النقد.

لماذا هذا مهم للاستراتيجية في عام 2025

يتركز التوسع في أكبر أسواق الخليج. وجدت دراسة إقليمية أجرتها Visa أن الغالبية العظمى من شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تخطط للتوسع في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في غضون عامين. بالنسبة للمشترين من الشركات، هذا يعني خيارات أفضل من الموردين، ولكنه يعني أيضًا الحاجة إلى تدقيق أكثر دقة فيما يتعلق بالترخيص ومعالجة البيانات والمرونة.

وفي الوقت نفسه، لا تزال إشارات الاستثمار مختلطة. جمعت الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حوالي 1.9 مليار دولار في عام 2024، وكانت التكنولوجيا المالية من بين أكثر المجالات نشاطًا، على الرغم من أن رأس المال أصبح أكثر انتقائية.

نقاط الضعف الشائعة، مع خطوات عملية

يد رجل أعمال أمام جهاز كمبيوتر محمول وآلة حاسبة - المصدر: Pexels

الرسوم عبر الحدود وبطء التسوية حدد مسارات الدفع الرئيسية.

قارن بين مقدمي الخدمات من حيث التكلفة الإجمالية.

اختبر أنظمة الدفع الفوري أو برامج تجريبية مثل mBridge. الاختلافات في الامتثال عبر الأسواق تفضيل الموردين المقبولين في برامج الاختبار.

اتفق مبكرًا على إقامة البيانات والتشفير. صعوبات الدفع قدم طرق الدفع التي يستخدمها عملاؤك.

استخدم الترميز لتقليل الاحتكاك المتكرر. لوحات التحكم المجزأة دمج بيانات PSP في عرض BI واحد.

قم بإجراء مراجعات ربع سنوية للموردين. عائد استثمار غير واضح من المشاريع التجريبية حدد أهدافًا قابلة للقياس مثل زيادة الموافقات.

حدد مدة المشاريع بـ 90 يومًا مع معايير واضحة.

الصورة الأوسع

لا تقوم الهيئات التنظيمية في دول الخليج بالتجريب فحسب، بل إنها تشير إلى أولوياتها. تؤكد الاتصالات الحكومية على الشمول الرقمي وتنويع القطاعات. ويتوافق ذلك مع الارتفاع الأوسع نطاقًا للمدفوعات الرقمية في جميع أنحاء المنطقة.

من الناحية الاقتصادية، تعمل هذه البرامج على تحويل التكاليف من الإصلاح المتأخر إلى التصميم المبكر، مما يحسن فرص وصول كل من الشركات الناشئة والشركات الكبرى إلى اقتصاديات وحدة مستدامة.

الخلاصة

يتغير المشهد المالي في الخليج بسرعة. ترفع اللوائح التنظيمية والتكنولوجيا وتوقعات المستهلكين من المخاطر التي تواجه كل شركة. يعتمد النجاح الآن على التصرف بسرعة واختيار شركاء موثوقين والتعامل مع المدفوعات والامتثال كأولويات استراتيجية.