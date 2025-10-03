في أكتوبر الوردي.. دليلكِ الكامل للعناية بفروة الرأس أثناء العلاج الكيميائي وبعده

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 أكتوبر 2025 09:58 صباحاً - لا شك أن رحلة العلاج الكيميائي من أصعب المراحل التي قد تمر بها أي امرأة، فهي لا تختبر فقط قوة جسدك، بل تمتحن أيضاً صبرك وقوة روحك وإيمانك. وبينما يركز الجميع على صحة الجسد ومقاومته، قد تنشغلين أنتِ أيضاً بما يراه الآخرون فيكِ: مظهركِ الخارجي، شعركِ، بشرتكِ، إشراقتكِ. قد يكون تساقط الشعر أو ضعفه واحداً من أكثر التغييرات التي تشعرك بالقلق أو الحزن، لأنه رمز للأنوثة والثقة بالنفس. لكن تذكري، يا جميلة، أن فقدان الشعر أمر مؤقت، وأن العناية بفروة رأسك خلال هذه المرحلة ليست فقط للحفاظ على مظهرك، بل هي وسيلة لمداعبة روحكِ، ولإعادة بناء ثقتكِ بنفسكِ يوماً بعد يوم.

إن فروة الرأس خلال فترة العلاج الكيميائي تصبح أكثر حساسية من أي وقت مضى، وقد تشعرين أحياناً بجفاف، حكة، أو ألم خفيف. هنا يأتي دور العناية الخاصة: أن تمنحي فروة رأسك الراحة والحنان، كما لو أنكِ تحتضنين نفسكِ. وبعد انتهاء العلاج، تبدأ رحلة جديدة، رحلة نمو الشعر من جديد، وربما يعود مختلفاً قليلاً في شكله أو ملمسه، لكنه يعود أقوى إذا اعتنيتِ به بالحب والصبر.

ولمناسبة أكتوبر الوردي، نضع بين يديكِ دليلكِ الكامل للعناية بفروة الرأس أثناء وبعد العلاج الكيميائي، خطوة بخطوة، ليكون رفيقكِ في هذه المرحلة الدقيقة.

أولاً: العناية بفروة الرأس أثناء العلاج الكيميائي

خلال فترة العلاج الكيميائي، الهدف الأساسي هو التخفيف من تحسس الفروة وحمايتها، مع تهيئة البيئة الصحية لنمو الشعر بعد انتهاء العلاج.

التنظيف برفق

عند غسل الشعر لا تفركيه بشدة

استخدمي شامبو طبياً أو شامبو أطفال خالياً من الكبريتات والكحول والعطور الصناعية.

اغسلي شعركِ أو فروة رأسك مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً فقط، حتى لا تتعرض للجفاف.

عند غسل الشعر، لا تفركي بشدة، بل مرري أصابعكِ برفق بحركات دائرية خفيفة.

الترطيب المستمر

وضع قطرات من الزيت وتوزيعها بلطف

جفاف فروة الرأس من أكثر الآثار المزعجة. هنا يأتي دور الزيوت والكريمات الخفيفة.

يمكنكِ تجربة: زيت جوز الهند، زيت الأرجان، أو زيت الجوجوبا، بوضع قطرات بسيطة وتوزيعها بلطف.

إذا كانت بشرتكِ حساسة جداً، استبدلي الزيوت بكريم مرطب مخصص لفروة الرأس خالٍ من المواد الكيميائية.

التهدئة من الحكة والحرقة

جل الألوفيرا يساعد على تهدئة التحسس

جل الألوفيرا النقي من أفضل الحلول لتهدئة أي تحسس.

يمكنكِ وضع كمادة باردة (قطعة قماش مبللة بماء بارد) لبضع دقائق عند الشعور بعدم الراحة.

الحماية من الشمس والعوامل الخارجية

ارتداء قبعات قطنية ناعمة لتوفير الحماية و الراحة

فروة الرأس المكشوفة أكثر عرضة لحروق الشمس، لذا ضعي واقياً شمسياً طبياً خاصاً بفروة الرأس قبل الخروج.

ارتدي قبعات قطنية ناعمة و خفيفة لتوفير الحماية والراحة.

تجنبي الأقمشة الخشنة أو الاصطناعية التي قد تسبب الحكة.

تجنب العادات المؤذية

ابتعدي عن مجففات الشعر الساخنة والمكواة.

لا تستخدمي منتجات التصفيف الكيميائية أو الصبغات إطلاقاً.

تجنبي شد الشعر أو ربطه بإحكام إذا كان لا يزال موجوداً.

ثانياً: العناية بفروة الرأس بعد العلاج الكيميائي

بعد انتهاء العلاج الكيميائي، تبدأ مرحلة تجدد الحياة: يبدأ الشعر بالنمو من جديد. وهنا تكمن أهمية توفير بيئة خصبة وصحية لفروة الرأس.

الاستمرار في التنظيف اللطيف

الشعر الجديد في البداية يكون رقيقاً جداً، لذا استمري في استخدام الشامبو اللطيف الخالي من المواد الكيميائية القاسية.

اغسلي الشعر عند الحاجة فقط، وتجنبي الإفراط في الغسل.

التدليك لتحفيز الدورة الدموية

تدليك فروة الرأس بالزيت لتنشيط الدورة الدموية ويحفز البصيلات

خصصي 5 دقائق يومياً لتدليك فروة رأسك بأطراف أصابعك.

التدليك ينشط الدورة الدموية ويحفز بصيلات الشعر على النمو.

يمكنك استخدام زيت خفيف مثل زيت اللوز الحلو أو زيت الخروع بكمية صغيرة جداً.

قص الأطراف وتشذيب الشعر الجديد

قص أطراف الشعر كل شهرين يساعد على نموه أقوى

عندما يبدأ الشعر بالنمو، قد يكون متقصفاً أو هشاً.

قص أطراف الشعر كل شهرين يساعد على نموه أقوى وأجمل.

التغذية الداخلية

البروتينات وفيتامين D وB مهمان لتغذية الشعر



جمال شعرك يبدأ من الداخل، لذا ركزي على الغذاء:

البروتين (البيض، السمك، البقوليات).

الفيتامينات خاصة B وD.

المعادن مثل الحديد والزنك.

استشيري طبيبك حول مكملات غذائية داعمة إذا لزم الأمر.

الاستمرار في الحماية من الشمس والعوامل القاسية

حتى مع عودة الشعر، تذكري أن فروة الرأس تبقى حساسة.

استمري في استخدام القبعات أو الأوشحة عند الخروج تحت أشعة الشمس.

تجنبي المنتجات الكيميائية القاسية حتى يصبح الشعر أقوى.

نصائح إضافية لتعزيز راحتكِ وثقتك

جربي القبعات أو الأوشحة الملونة كجزء من إطلالتك، فهي تمنحكِ لمسة أناقة وتخفي أي فراغات. اسمحي لنفسك بالراحة والتمتع بجلسات عناية مثل تدليك فروة الرأس أو جلسات استرخاء. لا تترددي في تجربة الباروكة إذا أحببت، واعتبريها مجرد أكسسوار مؤقت. الأهم: كوني صبورة، فعودة الشعر قد تستغرق عدة أشهر، لكن النتيجة تستحق الانتظار.

رحلتكِ مع العلاج الكيميائي قد تترك بصمات على جسدك، لكنها أبداً لا تقلل من جمالك أو قوتك. العناية بفروة الرأس خلال هذه المرحلة وما بعدها ليست فقط خطوة تجميلية، بل هي طقس حب لذاتك، ورسالة إلى نفسك بأنك تستحقين كل اهتمام. امنحي فروة رأسك الرعاية والحنان، وستُفاجأين كيف سيعود شعرك ليزينكِ من جديد، أقوى وأنعم وأكثر إشراقاً. تذكري دائماً أن الجمال يبدأ من الداخل، وأن ثقتكِ بنفسكِ هي تاجكِ الحقيقي.