تسريحات شعر شبابية مزينة بأكسسوار أخضر.. سيد الألوان لهذا الخريف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 أكتوبر 2025 09:58 صباحاً - مع قدوم الخريف، قد ترغبين عزيزتي في أن تجددي من إطلالتك وتبحثي عن تفاصيل جديدة تضيف لمظهرك لمسة عصرية مختلفة. وكما تعلمين، لكل موسم لونه الخاص الذي يطبع صيحاته ويمنحه هويته، وهذا العام يطل عليك اللون الأخضر ليحمل لقب سيد الألوان لهذا الخريف.

الأخضر بدرجاته المتنوعة لون ينبض بالحيوية، يعكس شخصيتك الواثقة، ويمنحك في الوقت نفسه إحساسا بالانتعاش والهدوء. وهو لا يقتصر على الأزياء أو الحقائب والإكسسوارات فحسب، بل انسحب هذا الموسم إلى تفاصيل شعرك ليصبح جزءا أساسيا من جمالك.

فالشعر، يا جميلتي، هو تاجك الذي يعبر عنك ويكمل حضورك، والأكسسوارات الخضراء جاءت لتمنح تسريحاتك لمسة متجددة مفعمة بالشباب والأناقة. ومع تنوع الأفكار بين مشابك صغيرة، أو شرائط ساتان ناعمة، أو قطع براقة تلفت الأنظار، ستجدين بالتأكيد ما يعكس شخصيتك.

إليك الآن أجمل تسريحات شعر مزينة بأكسسوارات خضراء... اختاري منها ما يناسبك ويعبر عنك.

كعكة عالية مزينة بريش ووردات خضراء

من عرض استيرا Estera - مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

إطلالة أنثوية ناعمة تعتمد على رفع الشعر بالكامل على هيئة كعكة عالية، مع تثبيتها بقطعة أكسسوار مميزة تتزين من جانب بريش أخضر فاتح ومن الجانب الآخر بوردات صغيرة بلون أغمق، هذه اللمسة تضيف أجواء من البهجة على إطلالاتك.

شعر قصير مدرج مع بندانة خضراء رفيعة

من عرض سنو زيو Snow Xue - مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

للشعر القصير جماله الخاص، وهنا تعتمد إطلالة بسيطة مع قصة مدرجة تزينها بندانة رفيعة بدرجات الأخضر، هذا الأكسسوار العملي يمنح الشعر لمسة مرحة وأنيقة في الوقت نفسه، بأسلوب غير متكلف.

شعر ملموم مع إيشارب ساتان باللون الأخضر

من عرض كيم شوي Kim Shui - مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

إطلالة مميزة تجمع بين الكلاسيكية والعصرية، حيث يلم الشعر للخلف ويزين بإيشارب ساتان أخضر يتناسق مع الفستان أو الأزياء المختارة، أكسسوار الشعر هنا يضفي طابعاً أنيقاً وبسيطاً، ليكون الشعر جزءاً أساسياً من إطلالاتك في موسم الخريف.

إطلالة رياضية مع كاب أخضر وشعر قصير

من عرض لاكوست Lacoste - مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

للفتيات اللواتي يفضلن الطابع العملي، يمكن اعتماد كاب باللون الأخضر يمنح الشعر القصير مظهراً عصرياً، مع إبراز الخصلات من الوسط بطريقة حيوية، هذه الإطلالة الرياضية تعكس روح الشباب والنشاط.

شعر منسدل مع شابوه أخضر مزين بفيونكة ساتان

من عرض بول آند جو Paul & Joe- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

إطلالة مودرن تليق بأجواء النهار أو المساء، حيث يترك الشعر منسدلاً على الأكتاف بحرية مع ارتداء شابوه خضراء يزينها شريط ساتان داكن على شكل فيونكة، الأكسسوار الأخضر يضيف لمسة أنيقة تجعل الإطلالة متناسقة مع المناسبات الرسمية.

كعكة جانبية مزينة بدبوس بفصوص خضراء

من عرض روشا Rocha - مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

إطلالة مسائية ساحرة تناسب السهرات الخاصة، حيث يلم الشعر على جانب الأذن على شكل كعكة أنيقة، وتثبت بدبوس شعر مرصع بفصوص خضراء لامعة، هذا الأكسسوار يمنح المرأة لمسة راقية تعكس الفخامة والرقي.

شعر ملموم إلى الخلف مع قبعة صغيرة مزينة بالريش الأخضر

من عرض ساراونغ Sarawong - مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

هذه الإطلالة تعكس لمسة راقية تناسب السهرات والمناسبات، حيث يلم الشعر كله للخلف ليبرز ملامح الوجه، وتزين القبعة الصغيرة من الأمام بريش أخضر يغمرها بجاذبية، الأكسسوار الأخضر هنا يمنح الشعر حضوراً مميزاً يجمع بين الأناقة الكلاسيكية.