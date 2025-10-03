بالأسماء والصور.. نجوم جيل زد ينافسون أشهر نجوم العالم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 أكتوبر 2025 09:58 صباحاً - يبدو أن جيل Z من نجوم الفن أصبح من أكثر الأجيال التي استطاعت، في ظرف سنوات قليلة، أن تحصد شهرة استثنائية وثروات ضخمة نجحوا في جمعها خلال سنوات قصيرة من حياتهم بأنشطة مختلفة بداية من صناعة المحتوى أو العلامات التجارية الشهيرة التي صنعوا أنفسهم من خلالها، أو الأعمال الموسيقية أو السينمائية والدرامية، التي حولت الكثير منهم إلى نجوم يمتلكون شعبية جارفة على السوشيال ميديا وغيرها.

ومن الواضح أن جيل Z استطاع أن يرسم طريقاً جديداً في الساحات المهنية، لأنه يختلف كثيراً عن الأجيال التي سبقته من حيث الصفات والسلوك أيضاً. فإن جيل زد، المولودين بين أواخر التسعينيات وبداية العقد الثاني من الألفية، هو أول الأجيال التي نشأت بالكامل في العصر الرقمي؛ ما رمى بظلاله على كامل سماتهم الشخصية.

يمكن القول إن جيل زد أثر كثيراً على بيئات العمل، من خلال مجموعة من القيم والسلوكيات والتوقعات والتي جاءت مختلفة تماماً مقارنة بالأجيال السابقة، مثل جيل الألفية وجيل إكس.

تعالوا نتعرف بالأسماء والصور إلى أبرز مشاهير جيل Z الذين نافسوا أشهر نجوم العالم من خلال هذا المقال.

ما هو جيل Z؟

هم الأشخاص الذين ولدوا تقريباً بين عامي 1997 و2012، وهم الجيل الذي يلي جيل الألفية وقبل جيل ألفا، يُعرف هذا الجيل بأنه "رقمي أصلي" لأنه نشأ في عصر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية، مما شكل هويته وثقافته بشكل كبير، يتميز أفراد هذا الجيل بالوعي بقضايا العدالة الاجتماعية، مثل المساواة العرقية، بالإضافة إلى الاهتمام بالصحة النفسية والقضايا البيئية، منهم ممثلو التلفزيون مثل أليسون إلدريدج وصناع المحتوى، بالإضافة إلى نجوم الموسيقى والموضة مثل كايلي جينر وشانا الذين حققوا شهرة واسعة بفضل التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي.

أبرز مشاهير جيل Z

زيندايا

النجمة الشابة زيندايا Zendaya التي ولدت عام 1996 تنتمي إلى جيل Z، حيث أصبحت من نجمات الصف الأول والأعلى أجراً خاصة وأنها تمتلك سجلاً حافلاً بالنجاحات، وتمتلك مجموعة من المواهب المتعددة، فهي عارضة أزياء، ومغنية، وراقصة، وممثلة، ومصممة أزياء، وسفيرة لعلامات تجارية كبرى، كما أنها نجحت، كنجمة سابقة في ديزني، في الانتقال من مرحلة الشهرة في الطفولة إلى الصفوف الأولى لنجمات الجيل الجديد اللواتي فرضن حضورهن بقوة، واستطاعت زيندايا، بعيداً عن تأثيرها في العديد من المجالات، أن تحقق ثروة ضخمة رغم عمرها الصغير، وقد قدرت ثروتها بما يزيد على 20 مليون دولار أمريكي، حسب Finance Monthly. فهي نجمة تمتلك رصيداً غنياً من الأعمال الغنائية والسينمائية، إضافة إلى رعايتها لعلامات تجارية مرموقة.

كايلي جينر

لمع اسم نجمة تلفزيون الواقع وصغيرة عائلة آل كارداشيان في عالم الموضة والجمال وصناعة المحتوى كايلي جينر Kylie Jenner لتصبح من أثرى نجمات العالم، وتنافس أهم النجمات على الإطلاق، ولدت كايلي جينر عام 1997، وهي واحدة من أبناء جيل Z اللواتي نجحن في وضع أنفسهن على رأس قائمة الأكثر ثراء؛ إذ تصل ثروتها وهي في الـ28 من عمرها إلى أكثر من 710 ملايين دولار أمريكي، حسب مجلة فوربس، جاءت هذه الثروة الطائلة من نشاط كايلي المستمر مع عائلة كارداشيان، حيث نالت مبالغ كبيرة من البرامج التلفزيونية التي شاركت فيها، بالإضافة إلى المجموعات الجمالية الجديدة التي أطلقتها في عالم مستحضرات التجميل، كما دخلت عالم الموضة مع علامتها التجارية وأصدرت عطرها الخاص "كوزميك"، فضلاً عن مجموعة من الأنشطة الأخرى التي سارت من خلالها على خطى شقيقتها كيندال جينر، لتصبح كايلي من أشهر وأكثر نجمات جيل Z امتلاكاً للثروة.

جينا أورتيغا

تعد النجمة العالمية جينا أورتيغا Jenna Ortega من أبرز ممثلات جيل Z، لاسيما بعد نجاح أعمالها الفنية والشعبية الجارفة التي حققتها، حيث أصبحت الأعلى أجراً على الإطلاق وتنافس أهم نجمات العالم بقدراتها التمثيلية وموهبتها العالية، في وقت يتردد أن ثروتها تصل إلى ما يقارب 5 ملايين دولار، فضلاً عن عملها كسفيرة لعلامات تجارية كبرى، بالإضافة إلى النمو الكبير في أعداد المتابعين عبر حسابها على إنستغرام مؤخراً، والذي وصل لأكثر من 38 مليون متابع، فهي من مواليد عام 2002، اشتهرت بدور وينزداي آدامز في مسلسل "Wednesday" على نتفليكس، كما حققت شهرة عالمية بأدوارها المتنوعة في أفلام الرعب مثل سلسلة Scream ".

بيلي إيليش

استطاعت النجمة بيلي إيليش Billie Eilish أن تقدم نفسها كواحدة من أشهر نجمات جيل Z، فمنذ بداية رحلتها الفنية في عالم الموسيقى وهي في عمر الـ13، تمكنت من تحطيم العديد من الأرقام القياسية، وامتلاك ثروة ضخمة تجاوزت 50 مليون دولار، وفق Celebrity Net Worth، وإن كانت بعض المصادر تشير إلى احتمالية زيادة ثروتها، لاسيما مع النجاحات التي تحققها في السنوات الأخيرة، وحصولها على الأوسكار، والجولات الغنائية التي تقوم بها، وتعتبر بيلي إيليش أصغر من فاز بجائزة "ألبوم العام" في حفل غرامي، حيث كانت في الثامنة عشرة من عمرها فقط، وهي من مواليد عام 2001.

توم هولاند

يعتبر النجم توم هولاند Tom Holland من جيل Z. على الرغم من أنه وُلد في عام 1996، إلا أن الأدوار التي جسدها في أفلام مثل شخصية بيتر باركر (سبايدرمان) تُعتبر ممثلة لتجربة جيل Z، ويرى البعض أن شخصية سبايدرمان التي جسدها توم هولاند، بتصرفاتها وسخريتها، تعكس تجربة الشباب في جيل Z، كما يُعتبر توم هولاند جزءاً من الجيل الذي يشمل نجوماً في العشرينيات من عمرهم ممن حققوا شهرة وثروات طائلة في السنوات الأخيرة.

ميلي بوبي براون

أصبحت ميلي بوبي براون Millie Bobby Brown، البالغة من العمر 21 عاماً، واحدة من أبرز الوجوه في هوليوود رغم أنها لا تزال في بدايات رحلتها الفنية، لكن دورها في مسلسل "Stranger Things" يعد محطة بارزة في مسيرتها، حيث جسدت شخصية "إليفن" بأداء استثنائي رغم أن عمرها آنذاك كان 12 عاماً، لم تحصل ميلي على الشهرة فقط من خلال المسلسل، بل جلب لها أيضاً عوائد مالية كبيرة؛ إذ بدأت بتقاضي 10,000 دولار للحلقة في الموسم الأول، ليرتفع المبلغ بحلول الموسم الثالث إلى 300,000 دولار للحلقة، وهو قفزة هائلة مقارنة ببداياتها، كما أنها لم تكتفِ بالتمثيل، بل بدأت رحلتها مع صناعة المحتوى وريادة الأعمال منذ عام 2019، حيث أطلقت خط منتجاتها الخاص للعناية بالجمال والبشرة "Florence by Mills"، وسعت من خلال هذه العلامة لتقديم تجربة تناسب جيلها، وقد بلغ إجمالي ثروتها، حسب "ماركا"، ما يقدر بـ14 مليون دولار أمريكي، كما أنها ضمن قائمة مجلة تايم لأكثر 100 شخصية تأثيراً، وهي أصغر سفيرة للنوايا الحسنة لليونيسف، وهي من مواليد عام 2004.

