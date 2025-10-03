تصريح نادر.. الأمير وليام يذكر شقيقه هاري بالاسم بعد سنوات القطيعة الملكية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 أكتوبر 2025 11:03 صباحاً - في تصريح نادر، ذكر الأمير وليام، ولي عهد بريطانيا، شقيقه الأمير هاري بالاسم، في إشارة غير معتادة وسط التوترات المستمرة بينهما منذ أعوام، واعترف وليام بحدوث أخطاء في طفولته مع الأمير هاري مؤكدا أنه لن يسمح بتكرارها مع ابنه الأمير جورج الذي يحل ثانيا في ولاية العهد.

رؤية وليام لمستقبل ابنه جورج



جاء حديث وليام خلال حلقة برنامج «المسافر المتردد» التي استضافها الممثل يوجين ليفي في 3 أكتوبر. وخلال اللقاء، تحدث أمير ويلز عن طفولته مع شقيقه هاري، قبل أن يتطرق إلى رؤيته لمستقبل ابنه الأمير جورج، الوريث الثاني للعرش.



وقال وليام، وفقًا لمجلة بيبول: "هناك الكثير مما يجب التفكير فيه بهذا الشأن، لكنني أريد خلق عالم يفخر فيه ابني بما نقوم به، عالم وعمل يؤثران إيجابيًا في حياة الناس."



وأضاف الأمير البالغ من العمر 43 عامًا، وهو أب لثلاثة أبناء من زوجته كيت ميدلتون (جورج 12 عامًا، شارلوت 10 أعوام، ولويس 7 أعوام): "أتمنى ألا نعود إلى بعض الممارسات التي كانت سائدة في الماضي، والتي نشأنا أنا وهاري في ظلها. وسأبذل قصارى جهدي لضمان عدم التراجع إلى تلك الأوضاع."

خلاف ممتد منذ 2020



العلاقة بين وليام وهاري (41 عامًا) تشهد قطيعة حادة منذ أن قرر الأخير وزوجته ميغان ماركل في عام 2020 التنحي عن أدوارهما الملكية الرسمية. وقد استقر الزوجان لاحقًا في كاليفورنيا مع ابنهما الأمير آرتشي (6 أعوام) وابنتهما الأميرة ليليبت (4 أعوام).



ولم يظهر الأخوان معًا في مناسبة عامة منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث كانت جنازة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر 2022 آخر لقاء علني يجمعهما.

مصالحة جزئية مع الملك تشارلز



أما علاقة الأمير هاري بوالده الملك تشارلز الثالث، البالغ من العمر 76 عامًا، فقد شهدت تحسنًا محدودًا. ففي سبتمبر الماضي، التقى الاثنان في لقاء ودي بمقر الملك في لندن، وهو أول لقاء مباشر بينهما منذ 19 شهرًا.



وعن حالته الصحية بعد إعلان إصابته بالسرطان في فبراير 2024، قال هاري في تصريح مقتضب لشبكة سكاي نيوز: "نعم، إنه بخير، شكرًا."

الأمير هاري غاضباً من تكهنات بعض الصحف

وسبق أن نفى الأمير هاري، البالغ من العُمر 41 عاماً، في بيان خاص لمجلة "people"، المزاعم التي تفيد بأن لقاءه الأخير مع الملك تشارلز بدا وكأنه لقاء رسمي وليس لقاء بين أب وابنه، وأن دوق ساسكس شعر وكأنه "زائر رسمي" وليس فرداً من أفراد العائلة.

ونفى هاري من خلال البيان هذه الادعاءات بشكلٍ قاطع، والتي وصفها بأنها "كاذبة"، وقال المتحدث باسم هاري في البيان الصادر بتاريخ 27 سبتمبر: "إن التقارير الأخيرة حول وجهة نظر الدوق بشأن مسار الاجتماع خاطئة تماماً. الاقتباسات المنسوبة إليه محض افتراء، ولا يسع المرء إلا أن يفترض أنها من نسج خيال مصادر عازمة على تخريب أي مصالحة بين الأب والابن. ومن المفترض أن هذه المصادر نفسها اختارت أيضاً الكشف عن تبادل الهدايا".

Prince Harry Slams ‘Categorically False’ Claims About King Charles Reunion in Rare Statement https://t.co/c5dP7h94up — People (@people) September 27, 2025

— People (@people)

وضمن تلك التكهنات، ظهرت أيضاً مزاعم تفيد بأن الأمير هاري أهدى والده صورة كبيرة له ولزوجته ميغان ماركل، ولكن نفى البيان تلك المزاعم أيضاً، وأضاف المتحدث: "بينما كنا نفضل أن تظل مثل هذه التفاصيل خاصة، يمكننا أن نؤكد أنه تم تسليم صورة ومع ذلك، فإن الصورة لم تحتوِ على الدوق والدوقة، بل تضمنت فقط أحفاد الملك، الأمير آرتشي، والأميرة ليليبيت، اللذين لم يرهما الملك منذ أكثر من ثلاث سنوات".

لقاء شخصي بعد 19 شهراً

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

شهدت زيارة الأمير هاري الأخيرة إلى المملكة المتحدة محطة مهمة تمثلت في لقاء خاص مع والده الملك تشارلز، في قصر كلارنس هاوس، وهو أول اجتماع شخصي يجمعهما منذ 19 شهراً. وقد وصل دوق ساسكس إلى القصر في تمام الساعة 5:20 مساءً يوم 10 سبتمبر، وغادر بعد نحو 55 دقيقة من اللقاء.

وكانت آخر مرة التقى فيها الأب والابن في فبراير 2024، بعد أيام قليلة من إعلان القصر الملكي عن خضوع الملك لعلاج لمرض السرطان الذي لم يُكشف عن نوعه حتى الآن.

وتضمنت زيارة الأمير هاري إلى لندن عدداً من الفعاليات التي حرص على حضورها، أبرزها زيارة عدة مؤسسات خيرية قريبة من قلبه، وإلقاء خطاب مؤثر في حفل توزيع جوائز WellChild، بالإضافة إلى الجلسة الخاصة مع والده التي وُصفت بأنها كانت صريحة.

للمزيد: الملك تشارلز يدلي بتعليق نادر حول حالته الصحية

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

وللاطلاع على فيديو غراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".