مسلسلات رمضان 2026.. يارا السكرى تكرر تعاونها مع أحمد العوضى

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 أكتوبر 2025 09:58 صباحاً - بدأ صناع مسلسل "على كلاي"، بطولة الفنان أحمد العوضي، خطوات التحضير الفعلي للعمل، حيث شرعوا في إبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة، استعداداً لانطلاق تصوير أول المشاهد الشهر المقبل، تمهيداً لعرضه ضمن منافسات موسم دراما رمضان 2026، اذ يعد "على كلاي" من أوائل الأعمال الدرامية الرمضانية التي تبدأ مبكراً في عمليات التعاقد مع نجومها الرئيسيين.

يارا السكري أحدث المنصمين للمسلسل

انضمت الفنانة الشابة يارا السكري إلى فريق أبطال مسلسل "على كلاي"، حيث تعاقدت على تقديم أحد الأدوار الرئيسية في البطولة النسائية، وتأتي مشاركتها في هذا العمل لتكرر تعاونها مع الفنان أحمد العوضي للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققاه سوياً في مسلسل "فهد البطل" خلال موسم رمضان 2025، وهو العمل الذي شكّل أولى تجاربها في عالم التمثيل ولفت الأنظار إليها بقوة.

https://www.instagram.com/p/DHkEXmhijdg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DHkEXmhijdg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DHkEXmhijdg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



قد تحبين قراءة.. مسلسلات رمضان 2026.. النجوم يراهنون على صُنّاع نجاحهم

يحمل مسلسل "على كلاي" توقيع نفس فريق صنّاع مسلسل "فهد البطل"، حيث يأتي من تأليف الكاتب محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، فيما يشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد العوضي في بطولة العمل عدد من النجوم، من بينهم: درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، عصام السقا، بينما يواصل القائمون على العمل إبرام التعاقدات مع باقي الفنانين

يارا السكري في السينما مع "صقر وكناريا"

وفى سياق آخر انتهت يارا السكرى من تصوير دورها في فيلم "صقر وكناريا" مع محمد إمام وشيكو والذى تسجل من خلاله أو تواجد سينمائي، حيث تجسد خلال أحداث الفيلم دور شقيقة يسرا اللوزى، وتعمل مصممة أزياء، وتتميز شخصيتها فى الفيلم بأنها محبة للحياة والألوان، ويتعرف عليها محمد إمام ويحدث بينهما علاقة حب لا تخلو من المواقف الكوميدية.

كواليس التجربة الأولى مع "فهد البطل"

وكانت يارا السكري قد تحدثت لـ "الخليج 365" عن كواليس تجربتها الأولى في التمثيل خلال مسلسل "فهد البطل" مشيرة إلى أنها أجلت كثيراً خوض تجربة التمثيل، حيث ترددت في الخطوة بعدما تلقت أكثر عرض خلال العامين الماضيين قائلة:"مكنتش حاسة الموضوع وقلت هذا ليس وقته، حتى نويت بالفعل أن أخوض التجربة هذا العام وصلني العديد من العروض إلى أن قدمت فهد البطل".

https://www.instagram.com/p/DFi1v5auJyO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFi1v5auJyO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFi1v5auJyO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



إقرئي أيضاً.. رمضان 2026: أحمد العوضي يوضح حقيقة علاقة مسلسله بالملاكم العالمي محمد علي كلاي

وأكدت أن الجمهور الشعبي كان هدفها الأول في أولى تجاربها التمثيلية موضحة:"هذى الشريحة هي الغالبية العظمى من الشعب وحسيت إن فهد البطل متفّصل عليّ، وجدت فيه ما كنت أتطلع وأخطط له، بالتواجد في عمل شعبي جماهيري، يتم مشاهدته عبر الملايين، وأبرزهم الناس الشعبية البسيطة التي لا تعرفني جيداً، وكنت أريد الوصول لهم، وحدث ذلك بالفعل مع نجم مثل أحمد العوضي له شعبية.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».