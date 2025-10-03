بالفيديو- توقيع عقود رعايات موسم الرياض ٢٠٢٥ مع عدد من الشركات المحلية والعالمية

شهدت منطقة “فيا رياض”، اليوم (الخميس)، مراسم توقيع عقود رعاية موسم الرياض ٢٠٢٥، وذلك برعاية وحضور معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، وقد استهل سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط، نيابةً عن موسم الرياض، مراسم التوقيع بعقد اتفاقية رعاية مع الهيئة السعودية للسياحة بصفتها أحد شركاء الـ Premium، ومثل الهيئة في التوقيع سعادة الرئيس التنفيذي للشراكات والشؤون الخارجية الأستاذ عبدالله الحقباني. (http://www.instagram.com/p/DPVZvXuCAo9/)

كما وقّع بافرط عقود الرعاية مع مجموعة من الشركاء الـ Premium، وهم: البنك الأهلي السعودي (SNB) الذي مثله الرئيس التنفيذي طارق السدحان، وشركة الاتصالات السعودية (stc) التي مثلها الرئيس التنفيذي لوحدة العملاء فيصل السابر، ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية التي مثلها الرئيس التنفيذي فيصل النصار، وشركة أرامكو السعودية التي مثلها نائب الرئيس الأعلى للشؤون الحكومية بالمنطقة الوسطى محمد الخالدي، إضافة إلى الخطوط الجوية العربية السعودية (Saudia) التي مثلها الرئيس التنفيذي للتسويق خالد طاش.

وشملت مراسم التوقيع الشركاء الاستراتيجيين، حيث جرى التوقيع مع شركة Aroya Cruises التي مثلها غسان خان بصفته الرئيس التنفيذي للاستراتيجية، وشركة ساديا التي مثلها ماركوس سانتوس، وشركة لوسيد التي مثلها مدير المبيعات أبي بارودي، وشركة Azure التي مثلها الرئيس التنفيذي فهد العساف، إضافة إلى شركة اتحاد ميار التي مثلها عبدالله البكر.

وانضمت إلى مراسم التوقيع قائمة الشركاء الرئيسيين، حيث جرى توقيع العقود مع شركة Dunkin التي مثلها الرئيس التنفيذي سعود العذل، وشركة Coca Cola التي مثلها الدكتور نبيل العمودي الرئيس التنفيذي للشركة، وشركة شاورمر التي مثلها نائب الرئيس التنفيذي إياد الرشيد، وشركة “بيبسي الجميح” التي مثلها رئيس مجلس الإدارة محمد الجميح، وتطبيق “Check App” الذي مثله رئيس مجلس الإدارة محمد الصالح، إلى جانب الراعي المشارك، شركة دومينوز التي مثلها رئيس مجلس الإدارة إبراهيم الجماز.

أما على صعيد رعاة المسؤولية الاجتماعية، فقد تم توقيع عقود الشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية والمناطق التقنية (مدن) التي مثلها الرئيس التنفيذي المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، ومع بنك التنمية الاجتماعية الذي مثله الرئيس التنفيذي المهندس سلطان الحميدي.

وعلى هامش الحفل، جرى تكريم الشركات التي واصلت شراكتها مع موسم الرياض كجهات راعية لمدة خمسة أعوام متتالية، وهي: أرامكو السعودية، وشركة stc، ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، والخطوط الجوية العربية السعودية (Saudia)، وشركةDunkin، بيبسي الجميح.

وقد ثمّن معالي المستشار تركي آل الشيخ هذا الالتزام، وعدّه دليلاً على الثقة المتبادلة بين الموسم وشركائه من القطاع الخاص، ومؤشراً على نجاح النموذج القائم على الشراكة المستمرة.

ويأتي موسم الرياض ٢٠٢٥ ليجدد تأكيد مكانته كأحد أبرز المواسم الترفيهية على مستوى المنطقة والعالم، بما يوفره من فرص واسعة للشركات المشاركة لتحقيق انتشار محلي ودولي، وليواصل دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة العاصمة الرياض كوجهة أولى للفعاليات العالمية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠.