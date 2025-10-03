من عمر عام ... علامات تدل على ذكاء طفلك تعلمي كيفية اكتشافها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 أكتوبر 2025 09:58 صباحاً - يولد كل طفل بصفات تميزه عن الأطفال الآخرين من حوله، فبالطبع يُظهر بعض الأطفال بعض سمات الذكاء مبكراً بدءاً من عمر عام أو عامين، تميزهم عن الأطفال الآخرين من حولهم، وفي المقابل يعد من المهم فهم أن هناك أنواعاً مختلفة من الذكاء، فلا يقتصر الذكاء على الرياضيات أو المجالات الأكاديمية فحسب فهناك الذكاء اللغوي، والذكاء الموسيقي، وغيرها، فعندما ندرك نقاط القوة المختلفة التي يمتلكها أطفالنا، فإن ذلك يمكن أن يساعدنا في تعزيز هذه الإنجازات من خلال التحفيز المناسب، إليك وفقاً لموقع "raisingchildren" أبرز سمات الذكاء التي ستظهر على طفلك بعمر عام أو عامين؟

مهارات التواصل واللغة

يبدأ الطفل تكوين جمل في عمر 18 شهراً -الصورة من موقع AdobeStock

ينطق الأطفال كلماتهم الأولى في عمر 12 شهراً تقريباً، ويبدأون بتكوين جمل في عمر 18 شهراً فإذا أبدى طفلك اهتماماً بالكلمات والكتب أثناء قراءة القصص، أو كوّن جملاً قبل عمر 14 شهراً، فهذه علامات مبكرة على الذكاء فلا يستطيع سوى عدد قليل من الأطفال ذوي الذكاء العالي اتباع التوجيهات اللفظية بسهولة للوصول إلى مكان ما في المنزل أو فهم التعليمات لتنفيذ مهمة محددة.

شخصية قوية عاطفياً

الأطفال الموهوبون بذكاء خارق لديهم أيضاً مشاعر قوية، وهذا يعني أنهم سيختبرون المشاعر الإيجابية والسلبية بقوة، وسيتمتعون بتفكير معقد فإذا كان طفلك ذكياً، فلاحظي كيف سيتواصل بقوة مع الآخرين والحيوانات الأليفة في المنزل.

يفضل أن يكون وحيداً

يفضل الأطفال الأذكياء التواجد بمفردهم، واللعب بالألعاب، ودفاتر التلوين والرسم، أو حل الألغاز فإذا كان طفلك يرغب في صحبة أطفال أكبر منه عمراً، فذلك لمجرد اكتساب فهم عاطفي وفكري أعمق للأشياء من حوله، فتعد هذه هي إحدى علامات الذكاء المرتفع لدى طفلك.

على الجانب الآخر يفضل هؤلاء الأطفال وجود صديق أو أكثر، ويشعرون بالراحة في المجموعات الصغيرة، كما قد يكون الأطفال الأذكياء أيضاً أكثر انطوائية بعض الشيء، لذا من الأفضل عدم إجبارهم على القيام ببعض الأنشطة التي لا يحبونها.

التركيز الجيد

عادةً ما يكون تركيز الأطفال قصيراً، ويسهل تشتيت انتباههم بالأصوات أو الحركات الجديدة من حولهم، فقد يركزون على شيء معين لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة عند بلوغهم عمر عامٍ واحدٍ، ولكن بعد ذلك، يصبح الأمر صعباً.

وفي المقابل، يستطيع الطفل الذكي التركيز لفترات أطول، منذ سن مبكرة، ربما حتى قبل بلوغه عمر ستة أشهر فقد تكون مطابقة الأشكال والألوان أسهل لهؤلاء الأطفال عندما يبلغون من العمر 10 أو 11 شهراً فقط، كما سترينهم يشيرون إلى الصور، بل ويقلبون الصفحات عند قراءة القصص لهم.

طفلك فضولي

إذا كان الطفل الصغير مهتماً باستكشاف كل ما حوله ويطرح ملايين الأسئلة، فمن المرجح أنه طفل ذكي، فعلى الوالدين تقديم إجابات مفصلة ودعمها بالأدلة، لأن الأطفال سيطلبونها، فيجب منح الطفل الفرصة لأشباع فضوله، حتى لو كان مزعجاً بعض الشيء في بعض الأحيان.

ذاكرة أقوى

يتمتع الأطفال الأذكياء بذاكرة حادة منذ الصغر فقد يتذكرون الأماكن التي قاموا بزيارتها سابقاً، وأسماء الأشخاص، وحتى مواقع الأشياء التي غالباً ما ينسى الكبار البحث عنها ظناً منهم أنها قد فقدت، فقد ينسى الأطفال الآخرون بعض الأمور، لكن الطفل الذكي يتذكر كل معلومة قام المخ بمعالجتها سابقاً.

على الجانب الآخر يعد من سمات ذكاء طفلك اختلاق القصص أو اللعب بصحبة أصدقاء من صنع خياله.

الطريقة الصحيحة لتحفيز ذكاء طفلك

شاركي طفلك القراءة-الصورة من موقع AdobeStock

إذا كنت لازلت تتساءلين عن أهم الخطوات التي يمكن القيام بها لخلق بيئة تساعد على تعزيز ذكاء طفلك، فيمكنك تجربة مجموعة الخطوات التالية:

القراءة واللغة : شاركي طفلك في أنشطة القراءة والتحدث لزيادة مفرداته وتعزيز قدرته على التخيل والفهم.

: شاركي طفلك في أنشطة القراءة والتحدث لزيادة مفرداته وتعزيز قدرته على التخيل والفهم. الألعاب البنائية : قدمي له ألعاب المكعبات والألغاز لتعزيز ذكائه وقدرته على التفكير والتنسيق.

: قدمي له ألعاب المكعبات والألغاز لتعزيز ذكائه وقدرته على التفكير والتنسيق. التغذية والتمارين : احرصي على أن يتناول طفلك غذاءً صحياً، ويحصل على كميات كافية من السوائل، ويمارس التمارين الرياضية بانتظام.

: احرصي على أن يتناول طفلك غذاءً صحياً، ويحصل على كميات كافية من السوائل، ويمارس التمارين الرياضية بانتظام. الثقة والدعم: آمني بقدرات طفلك وشجعيه دائماً، فإيمانك به يعزز ثقته بنفسه وقدراته الجسدية والذهنية.

آمني بقدرات طفلك وشجعيه دائماً، فإيمانك به يعزز ثقته بنفسه وقدراته الجسدية والذهنية. الثناء على جهود طفلك: أثني باستمرار على جهود طفلك لتشجيعه على التعلم.

أثني باستمرار على جهود طفلك لتشجيعه على التعلم. الموسيقى : استمعا إلى الموسيقى معاً، أو علميه العزف على آلة موسيقية، فالموسيقى تساعد على التفكير بشكل أفضل ومعالجة المعلومات.

: استمعا إلى الموسيقى معاً، أو علميه العزف على آلة موسيقية، فالموسيقى تساعد على التفكير بشكل أفضل ومعالجة المعلومات. النوم الكافي : احرصي على أن يحصل طفلك على قسط كافٍ من النوم، فهو ضروري لنمو الخلايا العصبية وتعزيز الذكاء.

: احرصي على أن يحصل طفلك على قسط كافٍ من النوم، فهو ضروري لنمو الخلايا العصبية وتعزيز الذكاء. شاركيه اهتماماته : شجعي طفلك على الانضمام إلى الأنشطة التي يحبها، فهذا يسهل عليه التواصل مع أقرانه.

: شجعي طفلك على الانضمام إلى الأنشطة التي يحبها، فهذا يسهل عليه التواصل مع أقرانه. علميه طرح الأسئلة : دربيه على طرح أسئلة مفتوحة على الآخرين لبدء حوارات ممتعة.

: دربيه على طرح أسئلة مفتوحة على الآخرين لبدء حوارات ممتعة. ناقشي مشاعره : ساعدي طفلك على فهم مشاعره والتعبير عنها بشكل صحيح، ويمكنك استخدام الألعاب أو الصور لمساعدتك على ذلك.

: ساعدي طفلك على فهم مشاعره والتعبير عنها بشكل صحيح، ويمكنك استخدام الألعاب أو الصور لمساعدتك على ذلك. استضافة أصدقائه: شجعي طفلك على استضافة أصدقائه في المنزل لتعزيز مهاراته الاجتماعية.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص