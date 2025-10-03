شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب قرب ذروة تاريخية قبيل بيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الذهب على وشك تحقيق سابع مكسب أسبوعي على التوالي

•تراجع الدولار الأمريكي في سوق صرف العملات الأجنبية

•الأسواق في انتظار حاسمة حول مسار الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتًا بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ،لتقترب مرة أخرى من أعلى مستوياتها على الإطلاق ،وقد تتجاوز حاجز 3,900 دولارًا للأونصة لأول مرة في التاريخ ،بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.



بالإضافة إلى الاحتمالات القوية حول قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية هذا العام،ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات، تترقب الأسواق على مدار اليوم ،صدور تقرير الوظائف لشهر سبتمبر في الولايات المتحدة.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.35% إلى (3,865.27 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (3,856.40$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (3,838,22$).



•عند تسوية الأسعار يوم الخميس، فقدت أسعار الذهب نسبة 0.25%،في أول خسارة في غضون الستة أيام الأخيرة ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجلت في وقت سابق من التعاملات أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 3,896.91 دولارًا للأونصة.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الذهب مرتفعة حتى اللحظة بحوالي 2.9% ،على وشك تحقيق سابع مكسب أسبوعي على التوالي ،ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أواخر ديسمبر 2024.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.15% ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا في الجلسة السابقة ،عاكسًا ضعف أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



يأتي هذا التراجع وسط توالي البيانات الضعيفة عن سوق العمل في الولايات المتحدة ، والتي تعزز بقوة احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين هذا العام ، بجانب استمرار المخاوف المرتبطة بالإغلاق الحكومي.



الفائدة الأمريكية

•أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن الشركات الأمريكية الخاصة فقدت وظائف على نحو غير متوقع في سبتمبر ،في ثاني فقد شهري على التوالي.



•وأشار تقرير فرص العمل المتاحة يوم الثلاثاء إلى نمو طفيف في فرص العمل بالولايات المتحدة خلال شهر أغسطس، إلى جانب تراجع في وتيرة التوظيف، ما يشير إلى تراجع قوة سوق العمل.



•صرحت لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، بأن الاحتياطي الفيدرالي اتخذ إجراءً وقائيًا مناسبًا ضد أي تدهور حاد في سوق العمل بخفضه سعر الفائدة الشهر الماضي، لكنه بحاجة إلى توخي الحذر.



•عزز المتداولون رهاناتهم على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام.



•عقب البيانات أعلاه ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ :ارتفع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع أكتوبر من 90% إلى 99% ، وتراجع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير من 10% إلى 1%.



الوظائف الأمريكية

من أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه ، تنتظر الأسواق على مدار اليوم صدور ،تقرير ‏الوظائف الشهري فى الولايات المتحدة ،والذي سيشمل بيانات مهمة عن سوق العمل ‏الأمريكي ،خاصة الوظائف الجديدة التي تم إضافتها بالقطاعات الغير زراعية فى ‏سبتمبر ،بالإضافة إلى معدل البطالة ومتوسط الأجر بالساعة.‏



الإغلاق الحكومي المطوّل في الولايات المتحدة، الذي دخل يومه الثالث حتى الجمعة، تسبب في تأجيل نشر بيانات اقتصادية مهمة منها طلبات إعانة البطالة الأسبوع ،وقد يؤدي أيضًا إلى تأجيل صدور تقرير الوظائف اليوم.



بدون تحديد توقيت محدد خلال فترة السوق الأمريكية ،قد تصدر بيانات الوظائف بالقطاع ‏الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 52 ‏ألف وظيفة جديدة فى سبتمبر من إضافة 22 ألف وظيفة في أغسطس ،مع استقرار معدل البطالة حول 4.3% ،و‏متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% بنفس القراءة السابقة.

توقعات حول أداء الذهب

قال المحلل في بنك يو بي إس "جيوفاني ستونوفو" : تشير البيانات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال هذا العام.



وأضاف ستونوفو:وبينما نتوقع المزيد من التخفيضات، من المتوقع أن يدعم هذا سعر الذهب أكثر خلال الأشهر المقبلة، حيث نرجح أن يتجاوز سعر المعدن الأصفر حاجز 4,000 دولار للأونصة قبل نهاية هذا العام.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت بالأمس بنحو 3.15 طن متري،لينزل الإجمالي إلى 1,01574 طن متري ،متخليًا عن إجمالي 1,018.89 طن متري الذي يعد أعلى مستوى منذ 13 يوليو 2022.



نظرة فنية

سعر الذهب يحاول استعادة تعافيه – توقعات اليوم – 03-10-2025