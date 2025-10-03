شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتحرك فى المنطقة الإيجابية والأنظار على الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الخميس في بورصة شيكاغو في ظل التفاؤل بشأن ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين لزيادة مشترياتها من الحبوب الأمريكية.



ولم تصدر بيانات مبيعات الصادرات الأمريكية صباح الخميس بسبب استمرار الإغلاق الحكومي. وكان المتعاملون يتوقعون أن تتراوح مبيعات الذرة خلال الأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر بين 1.2 و2.2 مليون طن متري.



وفي سياق متصل، خفضت شركة StoneX يوم الأربعاء تقديراتها لإنتاجية الذرة في الولايات المتحدة، لتبلغ 185.9 بوشل لكل فدان، أي بانخفاض قدره بوشل واحد عن تقديرات الشهر الماضي. كما قدّرت الشركة أن يصل حجم الإنتاج الإجمالي إلى نحو 16.737 مليار بوشل.



كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أشار يوم الأربعاء إلى أنه يخطط للضغط على الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن مشتريات فول الصويا الأميركية خلال لقائهما المرتقب، في وقت يعاني فيه المزارعون الأميركيون من تداعيات حروبه التجارية.



وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "مزارعو فول الصويا في بلدنا يتعرضون للضرر لأن الصين، ولأسباب ‘تفاوضية’ فقط، لا تشتري".



وأضاف: "سألتقي بالرئيس شي، رئيس الصين، بعد أربعة أسابيع، وسيكون فول الصويا موضوعاً رئيسياً في النقاش".



وكان ترامب قد قال الشهر الماضي إنه سيلتقي نظيره الصيني على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) المقررة في كوريا الجنوبية أواخر أكتوبر، كما أعلن عزمه القيام بزيارة إلى الصين العام المقبل.



تأتي هذه المحادثات بعد مواجهة تجارية شهدت تبادلاً للرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين في وقت سابق من هذا العام، حيث فرض الطرفان تعريفات متزايدة على صادرات بعضهما البعض.



وعلى الرغم من اتفاق الجانبين لاحقاً على تهدئة التوترات، فإن الهدنة بقيت هشة مع استمرار آثارها الاقتصادية.



ضغوط على المزارعين الأمريكيين



وجدد ترامب يوم الأربعاء خططه لاستخدام جزء من عائدات الرسوم الجمركية الأميركية لمساعدة المزارعين، موجهاً انتقادات إلى سلفه جو بايدن لعدم تطبيقه اتفاقاً تجارياً سابقاً مع بكين كان يتضمن زيادة في مشتريات المنتجات الزراعية.



وقد أثقلت السياسات التجارية العدائية لترامب وما نتج عنها من تداعيات كاهل المزارعين الأميركيين، خصوصاً مع خسارة أسواق تصدير مهمة مثل الصين.



وحثت الجمعية الأميركية لفول الصويا (ASA) ترامب على إعطاء الأولوية لقضية فول الصويا في المحادثات التجارية مع بكين. وكانت الجمعية قد حذرت في أغسطس من أن الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها الصين "تغلق الباب أمام المزارعين الأميركيين في أكبر سوق تصدير لهم مع اقتراب موسم حصاد فول الصويا لعام 2025".



وقال رئيس الجمعية كاليب راغلاند الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة لم تحقق "أي مبيعات إلى الصين في الموسم التسويقي الجديد بسبب الرسوم الجمركية الانتقامية بنسبة 20% التي فرضتها بكين رداً على الرسوم الأميركية".



وأضاف أن ذلك سمح لمصدّرين آخرين مثل البرازيل والأرجنتين باقتناص السوق "على حساب المزارعين الأميركيين بشكل مباشر". وتابع: "الإحباط هائل".



يُذكر أن إدارة ترامب الأولى كانت قد قدمت مساعدات للمزارعين، بعدما أدت حربه التجارية السابقة إلى انهيار صادرات الولايات المتحدة من فول الصويا ولحوم الخنزير وغيرها من المنتجات إلى السوق الصينية، التي كانت سابقاً سوقاً ضخمة لهذه السلع.



وخلال الولاية الأولى لترامب، تسببت الرسوم الجمركية الانتقامية المفروضة على الولايات المتحدة بخسائر تجاوزت 27 مليار دولار في الصادرات الزراعية الأمريكية بين منتصف عام 2018 ونهاية عام 2019.



الذرة



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر كانون الأول في نهاية الجلسة بنسبة 1.1% عند 4.21 دولار للبوشل.



الصويا



وصعدت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 0.9% إلى 10.23 دولار للبوشل.



القمح



وصعدت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.98% إلى 5.14 دولار للبوشل.