مسلسلات رمضان 2026.. أحمد عيد يلتقي ماجد المصري في أولاد الراعي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - يواصل صناع الدراما في مصر تحضيراتهم المكثفة لأعمال، بعدما أعلنت شركات الإنتاج الدرامي عن أعمالها الجديدة، وأسماء النجوم الذين سيقدمون بطولات مسلسلاتهم الجديدة؛ حيث تسابق هذه الشركات الزمن للانتهاء من التحضيرات والتعاقدات مع باقي الفنانين الذين يقدمون الأدوار الرئيسية استعداداً لبدء التصوير خلال الشهر المقبل.شهدت الأيام الماضية الإعلان عن مسلسل جديد يحمل اسم ""، من بطولة الفنان ماجد المصري، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026، كما تعاقدت الشركة المنتجة مع الفنان أحمد عيد لتقاسم البطولة مع ماجد المصري في العمل، الذي يأتي من إنتاج وتأليف المنتج، ويشارك في كتابته ورشة من ثلاثة مؤلفين، فيما يجري حالياً الاستقرار على اسم المخرج الذي سيتولى قيادة العمل.ويعود أحمد عيد بمسلسل "" إلىبعد غيابه عن الموسم الماضي؛ إذ قدم آخر أعماله "" الذي تم عرضه في رمضان 2024 وشارك في بطولته إلى جانب، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، نيقولا معوض، إسلام جمال، محمد رضوان، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، بسنت أبو باشا وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.وفي سياق متصل قارب أحمد على الانتهاء من تصوير أحدث أعماله السينمائية، فيلم "" الذي يجمعه بالفنانة زينة والفنان محمود حميدة، حيث شخصية جديدة ومختلفة عليه تماماً؛ إذ يظهر بدور الشيطان الذي يقوم بالعديد من التصرفات غير المتوقعة وسط حيرة من باقي الشخصيات، ومع توالي الأحداث يلتقي مع زينة التي تلعب دور مذيعة شهيرة ومقدمة برامج على شاشات التلفزيون، فتبدأ صراعات بينهما.قد تحبين قراءة.. أحمد عيد لسيدتي: مستحيل أقدم حالياً دور شاب.. وأصبت في برنامج رامز جلالأمافقدم في، مسلسل "" مع مي عمر، والذي دارت أحداثه حول، شروق "إش إش" التي ترث جمال والدتها وفقرها، وتجد نفسها تعمل راقصةً رغماً عنها، ثم تدخل بالصدفة إلى عالم عائلة آل الجريتلي؛ لتكتشف أن حاضرها المأساوي ليس إلا امتداداً لأسرار عائلية مدفونة لدى هذه العائلة، وتدخل في صراعات ما بين الانتقام وحبها إلى رجب الجريتلي.مسلسل "" من بطولة مي عمر، ماجد المصري، إنتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبد الله، إلى جانب عددٍ من ضيوف الشرف مثل: محمد ممدوح، خالد الصاوي، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، أحمد زاهر. المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

