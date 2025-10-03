مراجعة مسلسل The Girlfriend.. صراع الأم والحبيبة في دراما نفسية تُروى من منظورين

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 أكتوبر 2025 02:04 مساءً - يأتي مسلسل "الحبيبة" The Girlfriend المعروض على منصة "أمازون برايم فيديو" في ست حلقات مشحونة بالتوتر النفسي، تبدأ من حياة تبدو مثالية لـ لورا، الأم الناجحة التي تعيش في انسجام مع أسرتها. لكن دخول شيري، الحبيبة الجديدة لابنها دانيال، يفتح الباب على مواجهة شرسة. بين أم تخشى على ابنها حد الهوس، وفتاة غامضة تملك أسرارًا غير مريحة، ينكسر الاستقرار العائلي، ليتحول إلى صراع نفسي يتطور مع كل حلقة.

مسلسل The Girlfriend هو مسلسل دراما إثارة نفسية مأخوذة عن رواية للكاتبة البريطانية ميشيل فرانسيس. يجمع العمل في بطولته كلًا من روبين رايت، أوليفيا كوك، لوري ديفيدسون ووليد زعيتر، بينما تولت الكتابة غابي آشر وناومي شيلدون، وأخرجته روبين رايت في حلقاته الأولى، لتستكمله المخرجة أندريا هاركن في الحلقات اللاحقة.

أوليفا كوك ولوري ديفيدسون - الصورة من المركز الإعلامي لـ أمازون برايم (Christopher Raphael/Prime)

السرد من وجهتين نظر: لعبة الحقيقة والخيال

اعتمد المسلسل أسلوبًا سرديًا لافتًا، إذ يعرض الأحداث تارة من منظور الأم لورا وتارة من منظور الحبيبة شيري، لتبدو كل حقيقة نسبية، وكل حدث مفتوحًا على أكثر من تفسير. هذا التبادل يجعل المشاهد شريكًا في لعبة الكشف عن الخبايا، فلا يعرف أبدًا من يملك الحق ومن يخفي الكذب، على الرغم من ذلك أعتقد أنه يجدر بنا أن نشير هنا إلى ان تكرار المشاهد ورؤية نفس الحدث يُروَى مرتين دون إضافة كبيرة ربما جعل الأسلوب يفقد تأثيره بعد حين، ليصبح مجرد أداة درامية تحاول خلق المزيد من التوتر، بدلًا من خدمة الحكاية.

الإخراج والبناء البصري

بصمة الإخراج واضحة في كل مشهد، سواء في اللقطات القريبة التي تفتش في الوجوه، أو في توظيف الإضاءة والظلال لإبراز التوتر النفسي الكامن. المواقع الثرية والديكور الأنيق لم تكن مجرد خلفية، بل جاءت كجزء من الصراع بين طبقتين: شيري القادمة من خلفية متواضعة في مواجهة العائلة المترفة. هذه الثنائية الطبقية أضافت بعدًا اجتماعيًا يُكمل البعد النفسي ويجعله أكثر تعقيدًا.

أوليفا كوك - الصورة من المركز الإعلامي لـ أمازون برايم (Christopher Raphael/Prime)

أداء تمثيلي مميز

الأداء التمثيلي هو القلب النابض لهذا العمل. أوليفيا كوك Olivia Cooke في دور شيري قدّمت شخصية مركبة، يظهر مظهرها بريئًا بعينيها المتسائلتين وابتسامتها الرقيقة، لكنها سرعان ما تكشف عن جانب مظلم شديد الشر والقسوة، يكشف عن طبيعة "سايكو" متملكة وبارعة في إخفاء نواياها. هذا التناقض بين البراءة والجنون جعلها شخصية آسرة وصعبة النسيان. على الجانب الآخر، منحت روبين رايت Robin Wright لشخصية لورا بعدًا إنسانيًا مؤثرًا، فهي الأم القوية من الخارج، الممزقة من الداخل، التي تحركها مخاوف قديمة وتجربة فقدان جعلتها تعيش على الحافة، بين الحنان والعدائية، وبين الحب والخوف المَرَضي، لتصبح بمثابة الدبة التي تكاد أن تقتل صاحبها من شدة التعلق والخوف عليه.

أما لوري ديفيدسون Laurie Davidson فجسد دانيال بواقعية شديدة كشاب عالق بين ولائه لأمه ورغبته في الاستقلال بحياته مع حبيبته. كذلك برز أداء وليد زعيتر في دور الأب وكارين هينثورن Karen Henthorn في دور والدة شيري، فيما أضافت تانيا مودي Tanya Moodie بخفتها حضورًا مبهجًا وسط الأجواء المشحونة.

روبين رايت ووليد زعيتر من المسلسل - الصورة من المركز الإعلامي لـ أمازون برايم (Christopher Raphael/Prime)

دراما تركية بنكهة هوليوودية

من أبرز المآخذ على المسلسل أنّه أحيانًا يتّخذ طابع الدراما التركية، سواء من حيث العلاقات الأسرية المتشابكة أو ردود الأفعال المتوقعة تارةً، أو المبالغ فيها والمفتقرة إلى المنطق تارةً أخرى.

يتجلّى ذلك بوضوح في مشهد كعكة الزفاف، حين قررت “شيري” الانتقام من حبيبها السابق يوم زفافه، فحوّلت الكعكة إلى أداة انفجار تناثرت منها الدماء على بدلة العريس وفستان العروس، ثم غادرت القاعة بخطوات هادئة، في لقطة تستحضر لقطة “الجوكر” في فيلم The Dark Knight وهو يبتعد بهدوء بينما المستشفى ينفجر خلفه.

النهاية: صدمة تترك أثرًا

مع تصاعد الأحداث، يصل The Girlfriend إلى نهاية صادمة تترك المشاهد في حالة من الحيرة والتساؤل. النهاية لا تغلق جميع الأبواب، بل تترك أثرًا ممتدًا، أشبه بلسعة لاذعة تُعيدك للتفكير في كل ما شاهدته من قبل، وتجعل المسلسل حاضرًا في ذهنك حتى بعد أن تنتهي حلقاته.

روبين رايت - الصورة من المركز الإعلامي لـ أمازون برايم (Christopher Raphael/Prime)

التقييم النهائي: 3.5 من 5

قد لا يكون The Girlfriend عملًا مثاليًا من كافة الجوانب، لكنه بالتأكيد عمل مشوّق وذكي، يجمع بين الأداء التمثيلي المتميز، والإخراج الذي يوازن بين الأناقة البصرية والبعد النفسي، وقصة تنجح في دفع المشاهد إلى التساؤل باستمرار: من الضحية؟ ومن الجاني؟ عمل قصير لكنه مكثّف، مليء بالتقلبات واللحظات المثيرة، يستحق المشاهدة لمن يبحث عن دراما نفسية مختلفة.

