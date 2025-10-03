جو لوبين يؤكد.. SWIFT تستخدم Linea لبناء نظام مدفوعاتها الجديد

تام شمس - الجمعة 3 أكتوبر 2025 02:45 مساءً - أكد جو لوبين، الرئيس التنفيذي لشركة Consensys، أن جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (SWIFT) ستبني منصتها الجديدة لتسوية المدفوعات عبر البلوكشين على شبكة Linea، وهي حلّ من الطبقة الثانية على إيثريوم.

كانت SWIFT قد كشفت يوم الاثنين أنها استعانت بـ Consensys وأكثر من 30 مؤسسة مالية تقليدية لبناء بنية تحتية لنظام مدفوعات مشفر يعمل بشكل فوري وعلى مدار الساعة، لكنها لم تحدد آنذاك أي شبكة بلوكشين ستعتمدها، رغم تكهنات واسعة بأنها ستكون Linea.

إلا أن لوبين أكد اختيار Linea خلال جلسة حوارية مع الصحفي غاريث جينكينسون من Cointelegraph في مؤتمر Token2049 بسنغافورة يوم الخميس.

وقال لوبين إن الرئيس التنفيذي لـ SWIFT، خافيير بيريز-تاسو، لم يذكر اسم Linea بشكل مباشر عند إعلانه أمام القطاع المصرفي، موضحًا أن SWIFT اختارت "طرح الخبر تدريجيًا"، وقد كان رد الفعل إيجابيًا للغاية.

وأضاف: "أعتقد أن الانطباع العام كان: شكرًا لكم على القيام بهذه الخطوة. لقد حان الوقت لجمع التيارين، التمويل اللامركزي (DeFi) والتمويل التقليدي (TradFi)، معًا."

من اليسار: غاريث جينكينسون من Cointelegraph مع جو لوبين والكاتب نيل ستيفنسون مؤلف Snow Crash. المصدر: Cointelegraph

تم تطوير Linea من قبل Consensys، وهي شبكة طبقة ثانية تركز على التوسع وتعتمد على تقنية zk-EVM rollups، قادرة على معالجة نحو 1.5 معاملة في الثانية بتكلفة أقل بـ 15 مرة من رسوم شبكة إيثريوم الرئيسية.

وبحسب بيانات L2BEAT، يبلغ إجمالي القيمة المقفلة فيها 2.27 مليار دولار، ما يجعلها رابع أكبر شبكة من الطبقة الثانية على إيثريوم بعد Arbitrum One وBase Chain وOP Mainnet.

يمثل دخول SWIFT إلى مجال المدفوعات عبر البلوكشين خطوة ضخمة، نظرًا لأنها تدير سنويًا مدفوعات تقليدية عالمية تصل قيمتها إلى نحو 150 تريليون دولار.

بنوك كبرى تنضم للتجارب

تشمل المؤسسات المالية التقليدية المشاركة في تجارب منصة المدفوعات الجديدة لـ SWIFT على Linea كلًا من Bank of America، Citi، JPMorgan Chase، وToronto-Dominion Bank.

وقد يشكل النظام الجديد منافسًا جديًا لشبكة XRP Ledger التابعة لريبل، والتي تعد من أبرز أنظمة الدفع المعتمدة على البلوكشين والموجهة للبنوك.

خطوة SWIFT لبناء خط مدفوعات قائم على البلوكشين كانت متوقعة منذ فترة، نظرًا لما توفره التكنولوجيا من تسوية شبه فورية، على مدار الساعة، دون وسطاء، مع خفض التكاليف والأخطاء والتأخير.

لوبين: Linea قد تتيح "حضارة يصنعها المستخدمون"

تحدث لوبين أيضًا عن الإمكانات الأوسع لشبكة Linea، واصفًا إياها بأنها منصة يمكن من خلالها "إنشاء المحتوى بطريقة يقودها المستخدمون".

وقال: "سنشهد حضارة يصنعها المستخدمون ومحتوى يولده المستخدمون على Linea وغيرها،" موضحًا أن اعتمادها على طبقة التسوية الموثوقة لإيثريوم يمكّن المجتمعات من بناء البنية التحتية والقواعد والتطبيقات من الأسفل إلى الأعلى، في مقابل النهج الهرمي التقليدي في الحكومات والبنوك.

وأشار إلى أن المنظمات المستقلة اللامركزية (DAOs) تحاول بالفعل إدارة كيانات دون قيادة مركزية، باستخدام العقود الذكية وأنظمة التصويت اللامركزية لإدارة الخزائن واتخاذ القرارات، لكن قلة منها حققت نجاحًا واسع النطاق حتى الآن.