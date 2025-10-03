دورة شنغهاي: خروج شيلتون من الدور الثاني

الرياص - اسماء السيد - شنغهاي : خرج الأميركي بن شيلتون المصنف سادسا من الدور الثاني لدورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة بخسارته امام البلجيكي دافيد غوفان 2 6 و4 6 الجمعة.

وبات شيلتون أول المصنفين بين العشرة الأوائل يودع الدورة الصينية.

واستهل غوفان المباراة بقوة وكسر ارسال شيلتون في الشوط الثالث وتقدم 2 1 قبل أن يفعلها مجددا للمرة الثانية في الشوط السابع ويتقدم 5 2 قبل ان ينهي المجموعة في صالحه 6 2 في 33 دقيقة.

وفرض التعادل نفسه في المجموعة الثانية حتى الشوط الثامن 4 4 قبل ان ينجح البلجيكي في كسر ارسال الاميركي ويتقدم 5 4 ثم ينهيها في صالحه 6 4 في 44 دقيقة.

ويلتقي غوفان في الدور المقبل مع الكندي غابريال ديالو الفائز على الفرنسي بنجامين بونزي 6 4 و6 4.

وخرج أيضا الأميركي الآخر فرانسيس تيافو الـ25 بخسارته امام الألماني يانيك هانفمان 7 6 (11 9) و2 6 و1 6.

وبلغ الدنماركي هولغر رونه العاشر الدور الثالث بتغلبه على الارجنتيني سيباستيان بايس 7 5 و6 4.