يسرا اللوزي تكشف عن سؤال أرادت توجيهه لسعاد حسني وتشيد بزواجها المبكر

حبها لسعاد حسني وسؤال تريد توجيهه لها

أكدت يسرا اللوزي عشقها الكبير للفنانة الراحلة سعاد حسني، متمنية لو كانت أتيحت لها فرصة مقابلتها؛ لتخبرها بقيمتها الفنية العظيمة، وتوجه لها سؤالاً: "إنتي ليه مش مقدرة قيمة نفسك؟"، موضحة أنها من خلال حكايات المقربين منها كانت تشعر أن السندريلا لم تكن تدرك مكانتها الحقيقية، مشددة على أن السندريلا ستظل أيقونة خالدة ومدرسة فنية مؤثرة لأجيال متعاقبة.

تأثير الجمال على مسيرتها

انتقادات لجيل السوشيال ميديا

نصائحها للزواج الناجح

التأني في الإنجاب

التضحية كأساس للعلاقة الزوجية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 أكتوبر 2025 02:04 مساءً - حلّت الفنانة يسرا اللوزي ضيفة على برنامج "" مع الإعلامية، عبر إذاعة "نجوم FM"؛ حيث تحدثت عن العديد من الأمور الشخصية الخاصة بالجمال والزواج، إضافة إلى أعمالها الفنية وآخرها مسلسل "" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، معبرة عن سعادتها بالعمل مع الفنان محمد شاهين والمخرج كريم الشناوي، واصفة شاهين بأنه ممثل مرعب بقدرته على التحول الكامل للشخصية.كشفت يسرا اللوزي أن مشاهدها في المصحة النفسية كانت الأصعب؛ إذ تطلبت أداءً صامتاً مليئاً بالتعبيرات غير المنطوقة، مضيفة أن المسلسل ظل سنوات في الكتابة والتنفيذ، وكان كل فريق العمل بيحبه وحاسس بالمسؤولية تجاهه، موضحة أن اختيار طفل ذكر لتجسيد دور الاعتداء كان مقصوداً؛ لتأكيد أن الجرائم لا تقتصر على الفتيات فقط، مشددة على ضرورة توعية الأبناء بحقوقهم وحدود تعامل الآخرين معهم.أشارت يسرا اللوزي إلى أن جمالها كان سلاحاً ذا حدين؛ حيث ساعدها أحياناً وأضرها في أحيان أخرى، موضحة أنها حُصرت لفترة طويلة في أدوار نمطية مثل الطالبة الجامعية ومع ذلك قدمت الشخصيات بشكل مختلف، وأضافت أنها لم تكن تنوي احتراف التمثيل في البداية، ولكنها بدأت مشوارها مع المخرج الكبير يوسف شاهين معتبرة نفسها محظوظة بالعمل معه".انتقدتدخول عدد من الوجوه الجديدة إلى التمثيل عبر السوشيال ميديا دون دراسة أو التزام، مما يمنحهم شهرة سريعة لكنها غير مستحقة، وقالت: "المهنة ليها أصول وقواعد، والجيل الجديد أحياناً بييجي ومعاه جنون عظمة، بينما إحنا اتعلمنا من الكبار زي د. يحيى الفخراني اللي كان ملتزم جداً في البروفات، ولكن هناك بعض الممثلين الشباب يفتقدون الانضباط والاحترام لقوانين العمل، رافضة أسلوبهم.قد تحبين قراءة.. يسرا اللوزي: صدمة مرض ابنتي قلبت حياتي بس علمتني أكون أقوىانتقلت الفنانةخلال لقائها إلى الحديث عن حياتها الشخصية وتجربتها الخاصة مع الزواج، مؤكدة أن ارتباطها في سن مبكرة كان له أثر إيجابي موضحة: "تزوجت صغيرة، ثم بدأت مسيرتي الفنية ودخلت عالم الشهرة، وهذه المهنة ممكن تلحس دماغ الناس، ولكن وجود زوجي بجانبي كان له دور مهم؛ لأنه يعيد لي التوازن كلما عدت إلى البيت، كنت ممكن أنجرف تماماً لو لم يكن موجوداً في حياتي".قدّمت يسرا مجموعة من النصائح للشباب والفتيات المقبلين على الزواج، أبرزها: عدم الزواج للهروب، حيث إنه من الخطأ أن يتزوج الشاب أو الفتاة لمجرد الرغبة في الخروج من منزل الوالدين والشعور بالحرية، أو القبول بأول شخص يتقدم، ووصفت هذا القرار بأنه "أوحش قرار"، لأنه يقوم على الهروب لا على الاختيار الواعي.أوضحت أن كثيراً من الأسر في مصر يسارعون إلى التفكير في الحمل بعد شهر أو اثنين من الزواج، بل ويذهبون إلى الأطباء بعد ثلاثة أشهر فقط، وهو أمر غير صحيح من وجهة نظرها، وقالت: "من حق أي زوجين أن يتعرفا إلى بعض أكثر، ويعيشا تفاصيل الحياة معاً قبل الإنجاب، هذه الفترة تكشف الكثير من الأمور المهمة في العلاقة، لذلك من الأفضل أن يمر عام على الزواج قبل التفكير في الأطفال، طالما أن السن يسمح بذلك".إقرئي أيضاً.. 7 صيحات جمالية مُلهمة من يسرا اللوزي في يوم ميلادهاشددتعلى ضرورة أن يصنع الزوجان لحظات جميلة معاً قبل قدوم الأطفال، مثل السفر والقيام بأنشطة رومانسية؛ لأن الحياة تتغير جذرياً بعد إنجاب الطفل، ويصبح كل شيء مختلفاً، بل ويتغير الشخص نفسه، وكأنه يصبح إنساناً جديداً، مضيفة: "الزوج لازم يشارك مراته في كل شيء، خصوصاً في تربية الأطفال، الأب لازم ياخد باله من ولاده زي الأم بالظبط، لا أكتر ولا أقل، ده أقل شيء وأهم حاجة".ختمت يسرا نصائحها بالتأكيد على أن التضحية هي العنصر الأهم في استمرار العلاقة الزوجية، موضحة أن الأنانية أصبحت سمة بارزة لدى كثيرين في هذا العصر؛ حيث يسعى كل شخص لتحقيق مصلحته فقط، بينما الزواج الناجح يتطلب القدرة على التنازل والتضحية من أجل الطرف الآخر.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».