تحديث توقع سعر الذهب اليوم 03-10-2025

استمر سعر الزوج بالتصدي للضغوط السلبية خلال الفترة الأخيرة ليحافظ بذلك على ثباته بشكل واضح فوق مستوى الدعم المتمركز عند 2.0320 بهدف تعزيز فرص تفعيله قريبا للهجوم الصاعد.

نلاحظ محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بثباته فوق مستوى 20 ليحفز السعر بتشكيل بعض الموجات الصاعدة ليستهدف قريبا مستوى 2.0450 ومن ثم ليكرر الضغط على مستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي المتمركز عند 2.0515 بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الارتفاع بتداولات الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.0325 و 2.0515

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم