مؤسسة Near تعمل على تطوير "توأم رقمي" بالذكاء الاصطناعي للتصويت في الحوكمة

تام شمس - الجمعة 3 أكتوبر 2025 02:45 مساءً - تعمل مؤسسة Near على تطوير ما أسمته "المندوبين" المعتمدين على الذكاء الاصطناعي، بهدف التصويت نيابة عن أعضاء المنظمات المستقلة اللامركزية (DAO)، في محاولة لمعالجة مشكلة ضعف المشاركة في التصويت، وهي مشكلة شائعة في كثير من البروتوكولات.

وقال لين ريتّيغ، الباحث في المؤسسة والمتخصص في الذكاء الاصطناعي والحوكمة، لـ Cointelegraph إن نظام الحوكمة المدعوم بالذكاء الاصطناعي ما يزال قيد التطوير. وتشرف المؤسسة على بلوكشين Near Protocol من الطبقة الأولى.

الفكرة تقوم على أن "المندوب" أو "التوأم الرقمي" لكل مستخدم سيتعلم تفضيلاته ثم يتصرف وفقًا لها عند اتخاذ القرارات الخاصة بالحوكمة، بحيث يتحول التصويت إلى "مسألة رياضية" تُحسم تقريبًا بشكل فوري. وقال ريتّيغ خلال مقابلة في مؤتمر Token2049 في سنغافورة:

"تقوم بتفعيل هذا الكيان، وهو بدوره يتصرف ويصوت نيابة عنك. كما ينبهك عند ظهور مقترحات تهمك."

وأضاف: "هذه، إلى حد ما، رؤيتنا النهائية: أن نستبدل جميع العناصر البشرية بتوأم رقمي، إذا صح التعبير، لحل مشكلة اللامبالاة والعزوف عن المشاركة في التصويت."

لين ريتّيغ صرّح لـ Cointelegraph بأن إعادة هيكلة الحوكمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي قيد التطوير لصالح DAO الخاص بـ Near Protocol. المصدر: Cointelegraph

رغم ذلك، شدد ريتّيغ على أن العملية ستظل تحتفظ بعنصر بشري، إذ يرى أن هناك فئة من القرارات الحساسة، مثل تخصيص الأموال أو التحولات الاستراتيجية، لا يمكن تركها بالكامل للذكاء الاصطناعي.

وقال: "لا بد أن يكون هناك إنسان يتخذ القرار النهائي. يمكن للوكيل أن ينصحك بناءً على معرفته بك، لكنه لا يغني عن قرارك المباشر. وإذا أخطأ، فهذا يعني أن هناك خللاً في السياق."

مندوبون يتعلمون من سلوك المستخدمين

أوضح ريتّيغ أن المندوبين سيُدرَّبون بطريقة مشابهة لتدريب روبوتات المحادثة التوليدية مثل ChatGPT، حيث سيتعلمون من تفاعلات المستخدمين، بما في ذلك سجل التصويت، والمحادثات على منصات مثل Telegram وDiscord، وحتى عبر مقابلات أولية مع المستخدم.

وأضاف: "عندما تُفعّل هذا الوكيل، يبدأ بالتعرف عليك: ما هي تفضيلاتك السياسية، ما هي المشاريع التي تهمك، وأين تظن أن الأموال يجب أن تُوجَّه."

تقديرات VanEck تشير إلى أن عدد الوكلاء المعتمدين على الذكاء الاصطناعي في قطاع الكريبتو تجاوز 10,000 في نهاية 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى مليون بحلول 2025. ومع ذلك، تظل هناك مخاوف من المخاطر الأمنية وإمكانية اتخاذ قرارات كارثية عند الاعتماد الزائد عليهم.

تطبيق تدريجي للتوأم الرقمي

قال ريتّيغ إن DAO الرئيسي لمؤسسة Near، المعروف باسم Near Digital Collective، قد بدأ بالفعل باستخدام أداة ذكاء اصطناعي تُدعى Pulse، تقوم بمتابعة مشاعر المجتمع، وتلخيص محتوى منتديات Discord، وإبراز النقاشات المهمة.

ومع المندوبين، تبدأ المؤسسة بما وصفه بـ"الثمار السهلة"، حيث النماذج الأولية شبيهة بروبوتات المحادثة محدودة الصلاحيات، تقدم توصيات للمستخدمين حول المقترحات وتوفر لهم المعلومات والسياق والنماذج الجاهزة.

وسيتم الطرح تدريجيًا، بداية عبر مندوبين يمثلون مجموعات كبيرة ذات تفضيلات تصويت متقاربة، ثم التوسع لاحقًا ليكون لكل شخص توأم رقمي خاص به، بل وربما حتى "مديرو تنفيذيون" (CEOs) من الذكاء الاصطناعي.

واختتم ريتّيغ:

"في النهاية، ستصبح الحوكمة مجرد مسألة حسابية. كل عملية تصويت ستُحسم في لحظتها، لأن جميع الوكلاء يعرفون مسبقًا كيف سيصوت الجميع. وبذلك يتم إنجاز الأمر فورًا."