نواب عن العزم يشيدون بالسامرائي: يمثل خيار الاعتدال والمقبولية الوطنية

بغداد - ياسين صفوان -

وأضاف "نتمسك بهذا الاستحقاق من أجل استقرار المؤسسة التشريعية".

بدوره، قال مثنى ثائر العزاوي "الموقع البرلماني الأعلى مسؤولية تهدئة لا تصعيد، وحكمة لا مغامرة، وشخصية قادرة على احتواء المشهد لا إشعال الشارع".

الى ذلك، قال النائب عن تحالف العزم محمد علي النعيمي، "المرحلة الحالية تحتاج إلى قائد العزم بما يمتلكه من خبرة ورؤية وقدرة على إدارة التوازنات، لقيادة البرلمان بحكمة وثبات وتحمل مسؤولية هذا الاستحقاق الوطني".

كما قال رئيس تحالف العزم في ديالى النائب رعد الدهلكي، نريد رئيساً حاضراً بمسؤوليته، صادقاً مع كلمته، يدير المؤسسة التشريعية بثبات الدولة لا بحسابات الضعف".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب يوم الاثنين المقبل، جلسته الأولى، ويتضمن جدول أعمال الجلسة تأدية اليمين الدستورية لاعضاء مجلس النواب، وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه.