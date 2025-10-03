أفضل مستحضرات كريم الأساس لمناسبات خريف 2025 لإطلالة خالية من العيوب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 أكتوبر 2025 02:04 مساءً - كريم الأساس هو مستحضر مكياج غني عن التعريف، وقد لا تخلو منه حقيبة أي امرأة. يتوافر هذا المستحضر بتركيبات مختلفة وتغطية متعددة ليناسب مختلف أنواع البشرة والشوائب التي تعاني منها، فمنه ما يعمل على منحك إشراقة طبيعية ناعمة ومنه ما يضمن لك تغطية ثابتة وكاملة لجميع العيوب والشوائب التي تعاني منها بشرتك، فضلاً عن أنه بإمكانك اختيار التركيبات المات المناسبة للبشرة الدهنية والتركيبات الكريمية التي تلائم البشرة الجافة وغيرها.

وفي مناسبات خريف 2025، لا بد أن تحتفظي بكريم أساس فاخر يتماشى مع متطلبات بشرتك، ليكون مكياجاً مثالياً. لذلك، نرصد لك في التالي، أفضل مستحضرات كريم أساس لمناسبات خريف 2025، لتختاري من بينها ما يناسبك.

أهمية كريم الأساس في مكياج المناسبات

من عرض ألتازورا Altuzarra- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



لا يقتصر دور كريم الأساس على إخفاء العيوب والشوائب، بل هو الخطوة الجوهرية لنجاح أي إطلالة مكياج أنيقة، خصوصاً في المناسبات. فهو يهيئ البشرة لاستقبال باقي المستحضرات ويمنحها مظهراً موحداً ومتألقاً يبرز جمال الملامح. والاختيار الصحيح لكريم الأساس يضمن لك بشرة ناعمة خالية من التكتلات، مع تغطية تتماشى مع نوع المناسبة؛ فالإطلالات النهارية تحتاج عادةً إلى تركيبات خفيفة وناعمة، أما المناسبات المسائية فتتطلب كريم أساس بتركيبة أكثر ثباتاً وكثافة.

قد يهمك أيضاً التعرف إلى تاريخ تطور الفاونديشن.. من الأساسيات القديمة إلى الابتكارات الحديثة

أفضل خيارات كريم أساس لمناسبات الخريف من الماركات العالمية

كريم الأساس Triclone Skin Tech Foundation من هوس لابس Haus Labs

كريم الأساس Triclone Skin Tech Foundation من هوس لابس Haus Labs



إذا كنت تبحثين عن إطلالة مشرقة ومتألقة، فهذا المستحضر من Haus Labs يعد خياراً رائعاً. تركيبته خفيفة ومشبعة بمكونات عناية بالبشرة، ما يجعله مثالياً للمناسبات الطويلة حيث تحتاجين إلى مظهر نضر طوال الوقت. يغطي الشوائب برقة ويترك البشرة بمظهر صحي طبيعي.

كريم الأساس Vanish Foundation Stick من أورغلاس Hourglass

كريم الأساس Vanish Foundation Stick من أورغلاس Hourglass



عُرف هذا المنتج العملي بتركيبته الكريمية التي تمتزج بسهولة مع البشرة. يوفر تغطية كاملة مع لمسة ساتان فاخرة، وهو مناسب جداً للتصوير وللمناسبات المسائية. تصميمه على شكل "ستيك" يجعله سهل الحمل والاستخدام لإجراء أي تعديلات سريعة على مكياج المناسبات.

كريم الأساس Airbrush Flawless Foundation من شارلوت تيلبوري Charlotte Tilbury

كريم الأساس Airbrush Flawless Foundation من شارلوت تيلبوري Charlotte Tilbury



هذا المستحضر من أكثر كريمات الأساس طلباً في عالم الجمال. تركيبته طويلة الثبات ومقاومة للرطوبة والتعرق، ما يجعله مثالياً لإطلالة خالية من العيوب تدوم لساعات طويلة. يضفي لمسة مضيئة وخالية من العيوب على البشرة وكأنه فلتر طبيعي يبرز الملامح بأناقة فائقة.

كريم الأساس BarePro Powder Foundation من بارمينرلز BareMinerals

كريم الأساس BarePro Powder Foundation من بارمينرلز BareMinerals



لصاحبات البشرة الدهنية أو المختلطة، يعتبر كريم الأساس هذا خياراً عملياً ومثالياً. تركيبته تمنح تغطية قابلة للبناء تدوم طويلاً من دون أن تثقل على البشرة. كما أنه يحتوي على مكونات طبيعية تسمح للبشرة بالتنفس وتمنع انسداد المسام.

كريم الأساس SurrealSkin Liquid Foundation من ميك أب باي ماريو Makeup By Mario

كريم الأساس SurrealSkin Liquid Foundation من ميك أب باي ماريو Makeup By Mario



من ابتكار خبير المكياج العالمي ماريو، يأتي هذا المستحضر ليوفر توازناً رائعاً بين التغطية والإشراقة. فهو يمنح البشرة مظهراً واقعياً طبيعياً من دون أن يخفي ملامحها الأساسية، مع ثبات كافٍ للمناسبات الرسمية. يتميز بقوامه السلس وسهولة توزيعه على البشرة.

قد يفيدك أيضاً الاطلاع على أخطاء شائعة في المكياج تجعلك تبدين أكبر سناً وكيفية تصحيحها

طريقة تطبيق كريم الأساس في المناسبات

من عرض أوف وايت Off White- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

ابدئي بترطيب البشرة جيداً، لأن الترطيب هو سر التوزيع المثالي لكريم الأساس ومنع التكتلات. استخدمي البرايمر المناسب لنوع بشرتك قبل التطبيق لضمان ثبات أطول وملمس ناعم. وزّعي كريم الأساس باستخدام فرشاة مسطحة أو إسفنجة رطبة بحركات دائرية أو خفيفة باتجاه الخارج، ما يساعد على دمج المنتج بشكل مثالي. ركّزي على المناطق التي تحتاج تغطية إضافية كالأنف والذقن وجوانب الوجه، من دون المبالغة. ثبّتي كريم الأساس ببودرة خفيفة في المناسبات المسائية أو في حال كانت بشرتك دهنية، لتفادي أي لمعان غير مرغوب فيه.

نصائح لكِ لاختيار كريم الأساس المناسب

في النهاية، تذكري دائماً أن كريم الأساس ليس مجرد خطوة في المكياج، بل هو الأساس الحقيقي لإطلالتك في أي مناسبة. لذلك، اختاري التركيبة التي تمنحك شعوراً بالراحة والثقة، لا تلك التي تكتفي بتغطية العيوب فقط. جرّبي المستحضر على بشرتك قبل شرائه لتتأكدي من تطابقه مع لون بشرتك واحتياجاتها، ولا تترددي في الاستثمار في كريم أساس فاخر يدوم طويلاً، لأنه سيختصر عليك الكثير من الجهد ويضمن لك إطلالة متألقة في كل مناسبة.