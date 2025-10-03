الاقتصاد

تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 03-10-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 03-10-2025 1/2
  • تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 03-10-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 03-10-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-03 09:54AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استمر سعر الزوج بالتصدي للضغوط السلبية خلال الفترة الأخيرة ليحافظ بذلك على ثباته بشكل واضح فوق مستوى الدعم المتمركز عند 2.0320 بهدف تعزيز فرص تفعيله قريبا للهجوم الصاعد.

 

نلاحظ محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بثباته فوق مستوى 20 ليحفز السعر بتشكيل بعض الموجات الصاعدة ليستهدف قريبا مستوى 2.0450 ومن ثم ليكرر الضغط على مستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي المتمركز عند 2.0515 بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الارتفاع بتداولات الفترة القادمة.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.0325 و 2.0515

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا