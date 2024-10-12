كانييه ويست يواجه اتهامات خطيرة بالتجسس على عائلة كردشيان.. تفاصيل تكشف للمرة الاولى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت علاقة كانييه ويست مع نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان العديد من العناوين الرئيسية في السابق، ولكن الآن يتعرض مغني الراب لضجة من نوع آخر بعد اتهامات جديدة من موظف سابق له. قبل أسبوع، تم اتهام ويست بالفشل في سداد المدفوعات لموظف سابق، والآن كشف موظف آخر عن تفاصيل مثيرة للقلق.

وفقًا لشكوى قُدّمت إلى محكمة لوس أنجلوس، ادعى الموظف الذي يُعرف بالاسم المستعار “جون دو” أنه تم تعيينه في نهاية عام 2022 كـ”مدير المخابرات” لكانييه ويست. وكانت مهمته تتضمن متابعة سيدات عائلة كارداشيان والتحقيق في روابط إجرامية مزعومة تشمل الاتجار بالجنس.

كما كشف الموظف أن مهمته تضمنت توظيف محققين خاصين لمراقبة زوجة ويست الحالية، بيانكا سينسوري، خلال سفرها لزيارة عائلتها في أستراليا، دون علمها بذلك.

وفي تطور خطير آخر، ذكر الموظف أنه تلقى بلاغًا من أكاديمية دوندا، وهي المدرسة الخاصة بكانييه ويست، حول وقوع إساءة معاملة للأطفال، وأن ويست لم يتخذ أي إجراء لمعالجة أو الإبلاغ عن هذه الحوادث.

وأفاد الموظف بأنه عندما حاول التواصل مع كانييه ويست بخصوص هذه القضايا، تلقى تهديدات بالإيذاء الجسدي والقتل من المغني.