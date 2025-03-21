سلاف فواخرجي تكشف تفاصيل محاولة خطف أولادها لأول مرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حوارها مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج “أسرار” المذاع عبر قناة النهار، كشفت الفنانة سلاف فواخرجي للمرة الأولى تفاصيل مخطط خطف أولادها، الذي تعرضت له في بداية الأحداث السورية قبل سنوات.

قالت سلاف: “في بداية الأحداث في سوريا كان في محاولة لخطف أولادي، والحمد لله في الساعات الأخيرة قدرنا نكتشف المحاولة عن طريق أحد الأشخاص في إدارة الاتصالات، قدر يكشف العصابة”.

أضافت: “كانت عصابة سرقة ووقتها سموا نفسهم أحرار الشام، على أساس إنهم ضمن المعارضة أو الثورة”.

وعن تفاصيل الدور الذي لعبته مساعدتها في المنزل في مخطط خطف أولادها قالت: “البنت عايشة معنا من 12 سنة، وكان الاتفاق تاخد ابني الصغير تربيه وتكون أمه، لأنها بتحبه وما عندها أولاد”.

تابعت: “ابني الكبير كان مخطط ياخدوه منطقة في الشام ويطلبوا فدية حسب اعترافاتهم، ولما نروح نسلم الفدية ياخدونا بالطيارة حتى نقول إحنا ضد النظام الموجود”، أكملت: “كنت في انهيار عصبي، ولفترة كنت غير مستوعبة”.