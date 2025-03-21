سيلين ديون تنتصر على المرض: “أنا أفضل وأعود للحياة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في لفتة مفعمة بالتفاؤل، شاركت النجمة العالمية سيلين ديون مع جمهورها على إنستغرام تحديثًا مبهجًا حول حالتها الصحية، حيث ظهرت وهي ترقص وتلعب الغولف برفقة أبنائها الثلاثة: رينيه تشارلز، وإيدي، ونيلسون. وأرفقت ديون، البالغة من العمر 56 عامًا، الفيديو بتعليق قائلة: “قضيت يومًا جميلًا مع أولادي في الملعب.. أنا الآن أفضل وأعود إلى أجواء اللعب”.

تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من معاناتها مع “متلازمة الشخص المتيبس” (Stiff Person Syndrome)، وهو اضطراب عصبي نادر يتسبب في تصلب عضلي شديد وتشنجات مؤلمة. وقد أثر هذا المرض بشكل كبير على مسيرتها الفنية، حيث اضطرت لإلغاء عدد من حفلاتها وجولاتها الغنائية في عامي 2023 و2024.

في عام 2024، وثّقت سيلين ديون رحلتها مع المرض في فيلم وثائقي بعنوان “أنا: سيلين ديون”، حيث شاركت مشاعرها حول التحديات التي واجهتها وكيفية التعامل مع هذه الحالة. وأوضحت ديون في تصريحات سابقة: “لقد كان العامان الماضيان تحديًا كبيرًا بالنسبة لي، من اكتشاف حالتي إلى تعلم كيفية التعايش معها دون السماح لها بتعريف هويتي”.

تجدر الإشارة إلى أن “متلازمة الشخص المتيبس” هي اضطراب عصبي نادر يصيب 1 من بين مليون شخص حول العالم، ويسبب تصلبًا في عضلات الجذع وتشنجات عضلية مؤلمة تعيق الحركة بشكل كبير. وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهتها، تبدي ديون إصرارًا على التفاؤل والعودة إلى أجواء الحياة الطبيعية.

من خلال مشاركتها الإيجابية الأخيرة، أكدت سيلين ديون لجمهورها أنها مستمرة في النضال والتمسك بالأمل، معربة عن شكرها للطاقم الطبي الذي يرافقها في رحلة العلاج.