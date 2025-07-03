شلة ثانوي فيلم جديد يجمع بيومي فؤاد وسيد رجب وفتحي عبدالوهاب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يوليو 2025 08:48 مساءً - يجتمع الفنانون بيومي فؤاد وسيد رجب وفتحي عبد الوهاب في فيلم جديد يحمل اسم "شلة ثانوي"، ينتمى لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت، وهو من تأليف عبد الفتاح كمال، وإخراج هشام الشافعي، ومن إنتاج صفوت غطاس ومحمد فوزي، ويمثل عودة قوية لهما إلى عالم السينما، بعد التركيز خلال السنوات الماضية في مجال الدراما.
فيلم "شلة ثانوي" يجمع بيومي فؤاد وسيد رجب في السينما مجدداً، بعدما حققاً نجاحاً كبيراً خلال فيلم "وقفة رجالة"، الذي تم عرضه عام 2021، وشاركهما البطولة ماجد الكدواني وشريف دسوقي ومحمد سلام وأمينة خليل، كما قدما معاً فيلماً ثانياً بعنوان "أنا وابن خالتي"، الذي تم طرحه في السينمات يناير 2024، وشارك في بطولته هنادي مهنا.
المؤلف عبدالفتاح كمال كتب العديد من الأعمال التي تنوعت بين الروائية والتسجيلية والسيت كوم، بينها: سيت كوم "6 ميدان التحرير"، إخراج كاملة أبو ذكرى وفيلم "سقراط ونبيلة"، بطولة أشرف عبد الباقي وإخراج هشام الشافعي، وأخيراً فيلم "شلة ثانوي" الذي حصل على جائزة أفضل سيناريو - فرع كبار الكتاب، تحت اسم فيلم "المدير"، بمسابقة ساويرس الثقافية.
أما المخرج هشام الشافعي، فمن أبرز أعماله: فيلم "إحنا اتقابلنا قبل كدا" بطولة نيللي كريم وآسر ياسين وراندا البحيري وكارولين خليل، وتم عرضه عام 2008، ومسلسل "شارع عبد العزيز"، الجزء الثاني، بطولة: عمرو سعد، إيمان العاصي، علا غانم، سامي العدل، وأحمد راتب، وفيلم "سقراط ونبيلة" بطولة أشرف عبد الباقي، وأحمد فتحي، ومحمد فهيم.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
قصة فيلم "شلة ثانوي"وتدور أحداث فيلم "شلة ثانوي" في قالب اجتماعي كوميدي، حول ثلاثة أشخاص؛ يواجه كل منهم أزمة في مجاله تُشعره بالمهانة وانعدام الجدوى، يقدمون على إثبات قدراتهم؛ من خلال عمل مدوٍ، مبهر، وغير قانوني، فيما تنتهز سمسارة فاتنة الفرصة، وتحاول توجيه خطتهم لأغراض خبيثة، وتنجح في إحداث الشقاق بينهم، لكن الصداقة تنتصر في النهاية.
فتحي عبد الوهاب يعود للسينمافتحي عبد الوهاب يعود إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، وتحديداً منذ مشاركته في فيلم "الكاهن"، الذي عُرض حصرياً على منصة watch it في مايو من عام 2022، وشارك فتحي في بطولة الفيلم إلى جانب: إياد نصار، درة، حسين فهمي، محمود حميدة، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، فاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».