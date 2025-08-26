إعلان  لجنة تحكيم أيام ميدفست مصر للأفلام القصيرة برئاسة المديرة السابقة لمهرجان برلين السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 07:02 مساءً - كشفت إدارة أيام ميدفست مصر عن أسماء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة لعام 2025 برئاسة مارييت ريسنبيك، المديرة السابقة لمهرجان برلين السينمائي.

لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة لعام 2025

الفنانة يسرا اللوزي- الصورة من المركز الصحفي للجائزة

وتضم لجنة التحكيم المخرج المصري سامح علاء، الحاصل على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي عن فيلمه "ستاشر" عام 2020، والنجمة يسرا اللوزي، عضو لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية في الدورة الـ 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، والحاصلة على جائزة أفضل ممثلة في مهرجانات القاهرة السينمائي الدولي و الإسكندرية السينمائي الدولي وقرطاج الدولي.

والمخرج مروان عمارة مدير مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي، ومدير برنامج صناعة الأفلام بكوفنتري القاهرة.

كما تضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام في ميدفست الدكتورة ألفت علام استشاري العلاج النفسي، والتي شاركت في تقديم الاستشارات النفسية لعدد من المؤسسات الدولية منها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، واليونيسيف.

المخرج المصري سامح علاء- الصورة من المركز الصحفي للجائزة



وكانت أيام ميدفست مصر قد أعلنت مؤخرًا عن أعضاء لجنة تحكيم منحة من النص إلى الشاشة، وهي المبادرة التي تهدف إلى دعم صناع الأفلام القصيرة في مراحل تطوير وإنتاج وما بعد الإنتاج وتوزيع مشاريعهم، وتصل قيمتها العينية إلى 1,150,000 جنيه، وتضم لجنة التحكيم الناقد السينمائي أندرو محسن، المنتجة سوسن يوسف، والمخرجة هبة يسري.

مينا النجار: "المسابقة الرسمية يتنافس فيها 31 فيلما من 15 دولة"

ويقول الدكتور مينا النجار، مؤسس ومدير ميدفست مصر: " يواصل ميدفست في دورته السابعة هذا العام إبراز الجانب الصحي والنفسي في صناعة السينما وأثره الإيجابي على المجتمع، من خلال اختيار أعمال سينمائية تعكس قضايا إنسانية مرتبطة بالصحة النفسية والجسدية، وهذا العام يشارك في المسابقة الرسمية 31 فيلما من 15 دولة، إلى جانب عرض 10 أفلام خارج القسم التنافسي".

مينا النجار مؤسس ومدير ميدفست مصر- الصورة من المركز الصحفي للجائزة

وأضاف "النجار": "حرصنا في اختيار لجنة التحكيم في المسابقة الرسمية على أن تضم مجموعة متنوعة من الخبرات التي تجمع بين الطب والفن؛ تأكيدًا على هوية أيام ميدفست الخاصة في تسليط الضوء على قضايا الصحة النفسية من خلال السينما وفتح الباب لمناقشة موضوعات طبية ونفسية حساسة وتعزيز وعي الناس بها".

مشيرًا إلى أن اختيار عنوان دورة هذا العام "محطات" يؤكد أن المنعطفات التي نمر بها في حياتنا، تنعكس على نفسيتنا وأيضا ردود فعل أجسادنا وهو ما يمكن أن تعبر عنه الفنون بمختلف أشكالها.

ريسنبيك: "وقعت في غرام الفكرة ومن المهم تخصيص حدث فني لمناقشة الصحة في الأفلام"

مارييت ريسنبيك- الصورة من المركز الصحفي للجائزة

وتجد مارييت ريسنبيك، رئيس لجنة تحكيم ميدفست، أن مشاركتها في دورة هذا العام تجربة مثيرة، خاصة أنها وقعت في غرام الفكرة وأن يكون هناك حدثًا فنيًا يمتد لعدة أيام يناقش الجوانب الطبية سواء العلاجية أو النفسية في الأفلام، مؤكدة أن ترأسها للجنة تحكيم المسابقة الرسمية شرفًا وأنها تتطلع إلى مشاهدة أفلام المسابقة والتعمق فيما تقدمه من رؤي ومناقشتها مع زملائها في اللجنة، وأنها تنتظر مشاركتها في ميدفست بشغف كبير.

الدورة السابعة من أيام ميدفست

تقام فعاليات الدورة السابعة من أيام ميدفست تحت عنوان "محطات" في الجامعة الأمريكية بالقاهرة - ميدان التحرير في الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر، وقد انطلق ميدفست مصر للمرة الأولى عام 2017 كفعالية سنوية تجمع بين صناع السينما والأطباء والمتخصصين النفسيين والجمهور في تجربة فريدة تمزج بين الفن والصحة من خلال عروض الأفلام من مصر والعالم، والحلقات النقاشية، وورش العمل؛ بهدف رفع الوعي المجتمعي بالصحة النفسية، وإبراز دور السينما في التعبير عن التحديات الإنسانية، وفتح مساحة للتفاهم في المجتمع.



