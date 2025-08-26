ألينا بوز تنضم لـ إبراهيم شيليكول في النسخة التركية من المسلسل الإيطالي Doc

ألينا بوز وإبراهيم شيليكول لأول مرة معاً

İbrahim Çelikkol ve Alina Boz, NOW’da yayınlanacak İtalyan yapımı ‘Doc Medikal’ dizisinin uyarlamasında yer alacak.



(Birsen Altuntaş) pic.twitter.com/8G95wm0sQ0 — Televizyon Dünyası (@TvDunyasii) August 26, 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 07:02 مساءً - تستعد النجمة التركيةAlina Boz لخوض بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "كلّ شيء على ما يرام"، إلى جانب الممثل الشهير إبراهيم شيليكول İbrahim Çelikkol.ويعَد هذا التعاون هو الأول لهما، ولم تُكشف تفاصيل كثيرة عن المسلسل بعدُ، ولكن أُعلن أنه سوف يكون مسلسلاً درامياً رومانسياً، ويُتوقع عرضه في نهاية العام الجاري.— Televizyon Dünyası (@TvDunyasii)مسلسل "كلّ شيء على ما يرام" لـ إبراهيم شيليكول وألينا بوز، هو النسخة التركية من العمل الإيطالي الشهير "Doc -Nelle Tue Mani"، والذي حقق نجاحاً محلياً واسعاً في إيطاليا، كما نال شهرة عالمية. ومن المنتظَر أن يُقدَّم للجمهور التركي وكذلك العربي عبْر إحدى المنصات الرقمية.المشروع الجديد، لم يُكشف بعدُ عن اسم مخرجه، ولكن يكتب السيناريو كلٌّ من: بينار بولوت، وأونور كورالب. وهو مأخوذ عن القصة الحقيقية لطبيب يفقد ذاكرته جزئياً إثر حادث مأساوي، ويعيد اكتشاف حياته ومهنته من منظور جديد. والنسخة التركية ستعيد صياغة الأحداث، ولن تؤخذ القصة بشكل متطابق تماماً من النسخة الإيطالية، كما أنها ستسلّط الضوء على الجانب الإنساني والعلاقات العاطفية المتشابكة.ويجسّددَور الطبيب الذي فقد الذاكرة، بينما تقومبدور طبيبة ذات خلفية إنسانية معقّدة، تجمع بين القوة المهنية والضعف الشخصي.

للمزيد: أجمل وأفضل 10 ممثلات تركيات: تعرّفي إليهن

ألينا بوز.. مِن "لا تترك يدي" إلى الصف الأول

إبراهيم شيليكول.. الممثل الذي جمع بين الوسامة والعمق الدرامي

تُعَدمن أبرز وجوه الجيل الجديد في الدراما التركية. وُلدت عام 1998 في موسكو من أب تركي وأم روسية، وانتقلت إلى إسطنبول في طفولتها.درست التمثيل في معهد المسرح، وبدأت مشوارها الفني مبكراً، لكن انطلاقتها الحقيقية جاءت مع مسلسل "لا تترك يدي"، الذي جعل اسمها يتردد بقوة داخل تركيا وخارجها. وتميّزت بقدرتها على تجسيد الأدوار الرومانسية والدرامية المعقدة.للمزيد: مارت رمضان ديمير وميراي دانر يجتمعان لأول مرة في مسلسل جديد، يعَد من أبرز نجوم الدراما التركية. وُلد عام 1982، وبدأ حياته المهنية كلاعب كرة سلة قبل أن يدخل عالم عروض الأزياء ثم التمثيل. حقق شهرة واسعة عبْر أعمال شهيرة مثل: "حب أبيض وأسود"، و"اللهيب" و"منزلي". ورغم أنه أخذ شهرته الأولى بسبب وسامته، إلا أنه لم يعتمد عليها، وحقق نجاحات متتالية بسبب حضوره اللافت.قد ترغبين في معرفة أشهر المسلسلات التركية التي حققت نجاحاً عالمياًلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365"وللاطلاع على فيديو غراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365"ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن"