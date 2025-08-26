بن أفليك غاضب بعد كشف غوينيث بالترو أسرارًا من ماضيهما… فماذا قالت؟

أفادت تقارير أنّ الممثّل بن أفليك يعيش حالة من الغضب بعد أن تحدّثت شريكته السّابقة غوينيث بالترو عن أسرار حياتهما الحميمة في سيرة جديدة.

وبحسب مصدر مقرّب من الممثّل، فإنّ هذا النّوع من الأخبار ليس ما يريده، خاصّة أنّ الأمر يكشف تفاصيل شخصيّة وحسّاسة.

تفجّر الغضب بعد صدور كتاب “Gwyneth: The Biography” للكاتبة إيمي أوديل، إذ ورد فيه بعض التّفاصيل الشّخصيّة عن علاقة بالترو بـ بن، كما ورد في الكتاب كيف روت بالترو لمصفّف المكياج الرّاحل كيفن أوكوين في أحد فنادق لندن معلومات خاصّة جدًّا.

وقد أكّد مصدر لموقع “رادار أونلاين” أنّ بن أفليك لم يجد الأمر مضحكًا وهو “غاضب بشدّة ولا يرى أيّة فكاهة تجاه هذا الموضوع، فهذا ليس نوعًا من الدّعاية الّذي يريده، بل يريد أن يُؤخذ على محمل الجدّ، وهذا لا يساعده.”

وبعد صدور الكتاب، أوضح مصدر آخر أنّ الممثّل “يشعر بأنّه مكشوف تمامًا أمام الجمهور”، واصفًا الأمر بأنّه ليس مجرّد شائعة صحفيّة بل “إهانة علنيّة.”

الخبير الإعلاميّ روب شوتر كشف عبر بودكاسته “Naughty But Nice With Rob Shuter” أنّ فريق أفليك القانونيّ وجّه رسائل للنّاشر، لكنّ الموقف معقّد بسبب وفاة أوكوين عام ٢٠٠٢.

وختم المصدر: “الموضوع لن ينتهي بهدوء… بن غاضب جدًّا ومستعدّ للرّدّ.”

يُذكر أن أفليك وبالترو ارتبطا عاطفيًا بين عامى١٩٩٧ و٢٠٠٠، بعد أن التقيا لأول مرّة في حفل نظمه المنتج هارفي واينستين وشاركا معًا فى فيلمى Shakespeare in Love وBounce.