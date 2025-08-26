مأخوذ عن عمل روائي.. انتهاء تصوير الفيلم السعودي جحيم العابرين

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 10:02 مساءً - انتهت المخرجة هناء العمير، من تصوير الفيلم السعودي "جحيم العابرين"، المأخوذ عن رواية تحمل الاسم ذاته للكاتب أسامة المسلم، وذلك أمس الاثنين 25 أغسطس، بعد شهور من التحضير والتصوير، تمهيداً لطرحه في دور السينما خلال الفترة المقبلة.

عبد الوهاب شوقي: "فخور بالعمل مع هناء العمير بعد سنوات من الصداقة"

وكشف المخرج عبد الوهاب شوقي، والذي تعاون في هذا المشروع السينمائي الجديد كمُخرج مساعد لـ هناء العمير، عن انتهاء التصوير بشكلٍ كامل؛ حيث نشر صورة من كواليس التصوير، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك"، وعلق عليها بقوله: "بالأمس كان اليوم الأخير في تصوير أحدث أعمالي كمساعد مخرج.. الفيلم السعودي (جحيم العابرين) لـ هناء العمير، وكم أنا سعيد وفخور بالعمل معها، بعد سنوات من الصداقة".

عبد الوهاب شوقي: "سعيد بالرحلة الشاقة في جبال عسير"

وتابع: "الفيلم عن رواية للأديب ذائع الصيت أسامة المسلم، ومن تصوير سفيان الفاني مدير التصوير العالمي، وصاحب الروائع الكبرى، برودكشن ديزاينر أحمد باعقيل، وأرت دايركتور رامي عرضة، وإنتاج mbc studios وشركة أفلام، والمنتج الدؤوب الذي أضحى صديقاً عزيزاً للجميع محفوظ الزهراني، ولاين بروديوسر العزيزة جوانا"، متابعاً "سعيد جداً بهذا العمل، وهذه الرحلة الشاقة في جبال وأودية عسير، كانت مدعكة شاعرية بحق".

وأضاف: "مش هنسى تلك البقاع الساحرة والجليلة اللي منحتنا أسرارها وكانت كريمة معنا، ولم تبخل على الكاميرا، وساعدتنا ولم تعادنا.. فخور بالمشاركة في صناعة واعدة، وبشكر كل شخص شارك بالمشروع وأعطاه من روحه وجهده علشان تكتمل المهمة بنجاح، فريق متعدد الجنسيات بشكل فائق، جمعهم حب السينما والإخلاص لها.. سطر جديد في سيرتي المهنية، وفي علاقتي بتلك الصناعة العظيمة، اللي عذابها هو أعذب شيء على النفس".





تفاصيل تحويل "جحيم العابرين" إلى فيلم سينمائي

وكانت "استوديوهات MBC" -الذراع الإنتاجية لـ"مجموعة MBC"- قد أعلنت منتصف شهر ديسمبر من العام الماضي، عن تحويل رواية "جحيم العابرين" للكاتب السعودي أسامة المسلم، إلى فيلم سينمائي، إخراج السعودية هناء العمير؛ حيث جاء هذا التعاون بين استوديوهات MBC وأسامة المسلم، كبداية شراكة لتحويل روايات أخرى لـ"المسلم" إلى أعمال درامية وسينمائية، يجري العمل عليها حالياً.

وكان اسم أسامة المسلم، قد برز في السنوات الأخيرة باعتباره واحداً من الروائيين المتميزين في المملكة العربية السعودية؛ حيث اتخذ لنفسه خطاً أدبياً خاصاً وأسلوباً مختلفاً في الكتابة، وتميز في أنماط الرعب والفانتازيا والتشويق، وحظي بإشادة كبيرة من القراء ودعم جماهيري واسع في المملكة والعالم العربي.

ومن جانبها، قالت المخرجة هناء العمير، في بيانٍ صحفي آنذاك، "لطالما أحببت إخراج أعمال سينمائية مقتبسة من مصدر آخر أصنع حواراً معه من خلال عملي، لذلك سعيدة جداً بالتعاون مع الكاتب أسامة المسلم"، مضيفة أن "الشعبية الكبيرة التي تحظى بها أعمال المسلم، تُشكل تحدياً لأي مخرج، خاصة وأنه يقدم نوعاً مختلفاً في الكتابة الإبداعية؛ حيث التشويق والغموض والرعب والموروث الأسطوري والشعبي يحتل مساحة واسعة من كتاباته"، معربة عن آمالها أن "يسهم هذا المشروع في فتح آفاق جديدة في الساحة السينمائية السعودية".

أما الكاتب أسامة المسلم، فقال: "سعيد جداً بهذا العمل الأول مع مجموعة MBC، والذي سيكون بداية لسلسلة أعمال أخرى تخوض في عالمي الكبير الذي بنيته على مدى 10 أعوام وله جمهور كبير من القراء عبر الوطن العربي والمتحمسين لرؤية قصصهم المفضلة على الشاشة".



