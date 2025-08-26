مؤسسة البحر الأحمر السينمائي تشارك بـ 5 أفلام في مهرجان فينيسيا الـ82

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 10:02 مساءً - تعود مؤسسة البحر الأحمر السينمائي هذا العام، إلى مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الـ82 بمجموعة قوية من الأفلام والأنشطة المتخصصة، مؤكدةً دورها كمنصة رائدة لدعم الأصوات السينمائية الصاعدة من المملكة العربية السعودية، والعالم العربي، وقارتي إفريقيا وآسيا.
ويحظى الفيلم، بدعم من صندوق البحر الأحمر، ويُعرض ضمن برنامج "فينيسيا سبوتلايت"، "ليشكّل عودتها إلى المهرجان بعد العرض الأول لفيلمها الروائي "سعَف" عام 2019 على جزيرة ليدو التي تستضيف هذا الحدث.
ويُعرض فيلم "نجوم الأمل والألم" للمخرج اللبناني سيريل عريس، وهو عمل دراما جرى تطويره بدعم من معامل البحر الأحمر وصندوق البحر الأحمر وسوق البحر الأحمر. ويجسّد اختياره للعرض في أيام المؤلفين التزام المؤسسة بدعم الأصوات الإقليمية الصاعدة، منذ المراحل الأولى، وحتى وصولها إلى المنصات العالمية.
أما فيلم "رقية" للمخرج الجزائري ينيس كوسيم، وفيلم "ملكة القطن" للمخرجة السودانية سوزانا ميرغني، فيُعرضان ضمن برنامج أسبوع النقّاد المرموق، ليتم من خلالهما تقديم سرديات آسرة تحمل رسائل قوية، وتكشف عن أبعاد الهوية العربية وتحولاتها المعاصرة.
وتكتمل القائمة مع فيلم "ذاكرة الأميرة مومبي" للمخرج داميان هاوزر، المدعوم من صندوق البحر الأحمر وسوق البحر الأحمر، حيث وقع الاختيار عليه لعرضه في أيام المؤلفين، ومن المنتظر أن يرفد المشهد السينمائي بصوت إفريقي مؤثر يستحضر قضايا الإرث والذاكرة.
إلى جانب العروض الرسمية، سيكون للمؤسسة حضورًا في البرامج المتخصصة للمهرجان، فقد اُخْتِير فيلم "طرفاية" للمخرجة المغربية الفرنسية صوفيا علوي، الذي طُوِّر في "لودج معامل البحر الأحمر 2024"، للمشاركة في "سوق التمويل التكميلي" Gap Financing Market.
في الوقت ذاته، يواصل فيلم "ماي سيمبا" للمخرج هوغو سلفاتيرا الذي عُرض لأول مرة في سوق البحر الأحمر 2023، مسيرته في برنامج "فاينال كت".
يمكنك قراءة.. صانعات السينما العربية يُضئن سماء مهرجان فينيسيا 2025 بـ 3 أفلام سينمائية
يذكر بإنه تنطلق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الثانية والثمانين غدًا الأربعاء 27 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2025، في جزيرة ليدو بمدينة فينيسيا الإيطالية.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»
مشاركات مؤسسة البحر الأحمر السينمائي بمهرجان فينيسيا السينمائي الـ82من أبرز المشاركات فيلم "هجرة" للمخرجة السعودية شهد أمين التي رسخت مكانتها كواحدة من أبرز الأصوات الصاعدة في المملكة، بفضل أسلوبها الشعري الفريد.
ويحظى الفيلم، بدعم من صندوق البحر الأحمر، ويُعرض ضمن برنامج "فينيسيا سبوتلايت"، "ليشكّل عودتها إلى المهرجان بعد العرض الأول لفيلمها الروائي "سعَف" عام 2019 على جزيرة ليدو التي تستضيف هذا الحدث.
https://www.instagram.com/p/DMaDaKuNYyV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DMaDaKuNYyV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DMaDaKuNYyV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
ويُعرض فيلم "نجوم الأمل والألم" للمخرج اللبناني سيريل عريس، وهو عمل دراما جرى تطويره بدعم من معامل البحر الأحمر وصندوق البحر الأحمر وسوق البحر الأحمر. ويجسّد اختياره للعرض في أيام المؤلفين التزام المؤسسة بدعم الأصوات الإقليمية الصاعدة، منذ المراحل الأولى، وحتى وصولها إلى المنصات العالمية.
أما فيلم "رقية" للمخرج الجزائري ينيس كوسيم، وفيلم "ملكة القطن" للمخرجة السودانية سوزانا ميرغني، فيُعرضان ضمن برنامج أسبوع النقّاد المرموق، ليتم من خلالهما تقديم سرديات آسرة تحمل رسائل قوية، وتكشف عن أبعاد الهوية العربية وتحولاتها المعاصرة.
وتكتمل القائمة مع فيلم "ذاكرة الأميرة مومبي" للمخرج داميان هاوزر، المدعوم من صندوق البحر الأحمر وسوق البحر الأحمر، حيث وقع الاختيار عليه لعرضه في أيام المؤلفين، ومن المنتظر أن يرفد المشهد السينمائي بصوت إفريقي مؤثر يستحضر قضايا الإرث والذاكرة.
إلى جانب العروض الرسمية، سيكون للمؤسسة حضورًا في البرامج المتخصصة للمهرجان، فقد اُخْتِير فيلم "طرفاية" للمخرجة المغربية الفرنسية صوفيا علوي، الذي طُوِّر في "لودج معامل البحر الأحمر 2024"، للمشاركة في "سوق التمويل التكميلي" Gap Financing Market.
في الوقت ذاته، يواصل فيلم "ماي سيمبا" للمخرج هوغو سلفاتيرا الذي عُرض لأول مرة في سوق البحر الأحمر 2023، مسيرته في برنامج "فاينال كت".
يمكنك قراءة.. صانعات السينما العربية يُضئن سماء مهرجان فينيسيا 2025 بـ 3 أفلام سينمائية
فيصل بالطيور: "يُعد هذا التكريم إقرارًا بفضل صنّاع الأفلام ذوي الرؤى الإبداعية"قال فيصل بالطيور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي: "تعتز أسرة المؤسسة بحضور خمسة من أفلامها المدعومة عبر برامجها السنوية، معامل البحر الأحمر، وسوق البحر الأحمر، وصندوق البحر الأحمر؛ ضمن أقسام متعددة من مهرجان فينيسيا السينمائي العريق.. ويُعد هذا التكريم إقرارًا بفضل صنّاع الأفلام ذوي الرؤى الإبداعية الذين حظينا بشرف التعاون معهم.. هذا إلى جانب اختيار مشروعين إضافيّين ضمن أبرز برامج الصناعة في مهرجان البندقية، مما يعكس عمق الشراكة وقوة الحضور الذي رسخته المؤسسة".
يذكر بإنه تنطلق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الثانية والثمانين غدًا الأربعاء 27 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2025، في جزيرة ليدو بمدينة فينيسيا الإيطالية.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»