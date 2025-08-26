تايلور سويفت وترافيس كيلسي: تذكروا معنا محطات قصة حب بدأت بسوار وتوّجت بخاتم الخطوبة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 11:11 مساءً - في لحظة أذهلت الملايين، أعلن ترافيس كيلسي، نجم دوري الـNFL، وتايلور سويفت، الحائزة على 14 جائزة غرامي، خطوبتهما رسميًا في 26 أغسطس 2025، عبر منشور مشترك على إنستغرام كتبا فيه: “Your English teacher and your gym teacher are getting married.”

الصور المصاحبة، التي التقطت في حديقة غنّاء مزينة بالورود البيضاء والشموع المتلألئة، أظهرت ترافيس يطلب يد تايلور، مع لقطة مكبرة لخاتم ماسي متلألئ من تصميم Kindred Lubeck.

“وقعنا في الحب، ثم أقلعت الحكاية بسرعة جنونية”، هكذا وصف ترافيس بداية قصة الحب في تصريح لـCNN، مضيفًا: “هي ليست مجرد نجمة، بل الشخص الذي يجعل كل يوم مغامرة.”

بداية القصة: صيف 2023 وسوار لم يُسلّم

بدأت القصة في صيف 2023، بلفتة جريئة تحمل سحر الأفلام الرومانسية. خلال محطة Eras Tour في كانساس سيتي، حاول ترافيس، بطل السوبر بول ثلاث مرات، تسليم تايلور سوار صداقة على طريقة “Swifties” يحمل رقمه.

لم يتم اللقاء بسبب طقوسها الصارمة بعدم التحدث مع أي شخص قبل وبعد الحفلات لحماية صوتها لأداء 44 أغنية متتالية، لكنه شارك خيبة أمله في بودكاست New Heights مع شقيقه جيسون، قائلاً: “كنت منزعجًا قليلًا، أردت أن أعطيها السوار بنفسي.”

هذه الصراحة أذابت قلب تايلور سويفت، التي وصفت تصرفه بأنه “Metal as hell”، مضيفة: “بدأنا نلتقي بعدها مباشرة، وقضينا وقتًا كافيًا بعيدًا عن الأضواء لنتعرف على بعضنا.”

لحظة الاعتراف بالحب: سبتمبر 2023

في سبتمبر 2023، أعلنت تايلور علاقتهما علنًا بحضورها مباراة التشيفز ضد شيكاغو بيرز، حيث جلست بجانب والدة ترافيس، دونا كيلسي، وهتفت بحماس: “Let’s f—ing go!” بعد تسجيله هدفًا.

“كان تصرفًا جريئًا”، قال ترافيس في New Heights، مضيفًا: “شعرت أنها جاءت لتشجعني، وكان ذلك يعني أنني أملك العالم.”

مشجعة في الملاعب.. وهو عاشق على المسرح

منذ ذلك الحين، أصبحت تايلور مشجعة متفانية، حيث حضرت 13 مباراة، بما في ذلك السوبر بول 2024، حيث سافرت مباشرة من طوكيو لتصل إلى لاس فيغاس في اللحظة الأخيرة.

في المقابل، حضر ترافيس 14 حفلة من جولة Eras Tour التي حققت 2.2 مليار دولار، وشارك في عرض لافت على مسرح لندن في يونيو 2024، حيث شارك تايلور في أداء “I Can Do It With a Broken Heart”.

وعلق وقتها قائلا: “إنها جولة مجنونة، أكثر من 10 ملايين شخص حضروها”

ظهور تايلور في "New Heights" وألبوم جديد

في 13 أغسطس 2025، استضافت New Heights تايلور في حلقة حطمت الأرقام القياسية بـ1.3 مليون مشاهدة متزامنة على يوتيوب، حيث أعلنت عن ألبومها الـ12 The Life of a Showgirl.

تبادل الثنائي لحظات عفوية، إذ روت تايلور زلة طريفة في لقائهما الأول عام 2023، عندما سألته عن مباراة السوبر بول ضد شقيقه جيسون، ظنًا أن لاعبي الهجوم يواجهون بعضهم مباشرة.

قالت ضاحكة، الآن أعرف كم كان سؤالي مجنونا!، مضيفة: “لكنه لم يسخر مني، وهذا جعلني أشعر بالراحة.”

رد ترافيس مازحًا: “كل ما أذكره أنها لم ترغب بلقائي في البداية!”

حب علني ودعم متبادل

تايلور، التي غنت عن الحب والخسارة في أغانٍ مثل “Lover” و”The Archer”، وجدت في ترافيس شريكًا يحتضن شهرتها دون تردد.

وأضافت: “عندما نقول إن علاقتنا علنية، فهذا يعني أنني سأراه يفعل ما يحب، ونظهر لنشجع بعضنا”

أما ترافيس، فقال لـGQ: “هي لن تقول أبدًا إنها رياضية، لكن جهدها على المسرح يطيح بالعقل. إنها تعرف الآن تقارير الإصابات و’الثالث والقصير’ لأنها تحب سماعي أتحدث عن عملي.”

وفي لحظات بعيدة عن الكاميرات، يختزل ترافيس الأمر: “نحن شخصان في الحب، حدث كل شيء بعفوية.”

من سوار صداقة إلى خاتم ماسي

من سوار صداقة لم يُسلَّم إلى خاتم ماسي في حديقة ساحرة، كتب تايلور وترافيس قصة حب ألهمت العالم.

واليوم، مع إعلان خطوبتهما، يستعد “مدرّس الإنجليزية” و”مدرّس الرياضة” لفصل جديد، تاركين المعجبين يحلمون بلحن زفافهما القادم

محطات في رحلة حبهما

قلبه معلّق بأغنياتها

قبل ظهور تايلور في مباراة 24 سبتمبر 2023، كان ترافيس معجبًا بها، كما كشف فيديو TikTok لفريق التشيفز في أغسطس 2023، حيث ابتسم بخجل عند ذكر اسمها: “طيب يا جماعة!” حضر Eras Tour كمعجب قبل أن تشتعل الرومانسية علنًا.

العاشق الرياضي يغير القواعد

على عكس علاقات تايلور السابقة مع فنانين مثل جو ألوين وهاري ستايلز، أضاف ترافيس، بطل عقد بـ34.25 مليون دولار مع التشيفز، خفة ظل ونكهة منعشة بعد انفصالها عن ألوين في أبريل 2023.

وقالت تايلور في New Heights “هو ليس نوعي المعتاد، لكنه بالضبط ما أحتاجه”،.

عائلة متماسكة

ترافيس، مثل تايلور القريبة من والدتها أندريا، ينتمي لعائلة دافئة، والدته دونا أصبحت أيقونة جماهيرية خلال السوبر بول 2023، مرتدية سترة نصف إيغلز ونصف تشيفز.

صدف القدر

تاريخ ميلاد ترافيس (5 أكتوبر 1989) يربطه بألبوم 1989 وجدة تايلور مارجوري، ملهمة أغنية “Marjorie” في Evermore.

“كأن القدر كان ينسج خيوطنا”، قالت تايلور في New Heights، مضيفة: “كل شيء بدا مكتوبًا.”

من سوار صداقة لم يُسلَّم إلى خاتم ماسي في حديقة مضيئة بالشموع، كتب تايلور وترافيس قصة حب تجمع بين شغف الموسيقى وروح الملعب.

يقول ترافيس “نحن شخصان محبان للحياة، نتشارك القيم التي تجعلنا نقدر الناس كما هم”، واليوم، في 26 أغسطس 2025، يضعان الخاتم على قصة “انطلقت بقوة”، تاركين المعجبين ينتظرون اللحن الذي سيحتفل بزفافهما.

