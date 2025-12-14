شكرا لقرائتكم خبر معرض جدة للكتاب يناقش تحولات الرياضة السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم معرض جدة للكتاب ندوة حوارية بعنوان «الرياضة كمنصة للتواصل الثقافي والإعلامي»، التي شهدت حضورا من المهتمين بالشأنين الرياضي والإعلامي.

واستعرضت الندوة التطور الذي يشهده القطاع الرياضي في المملكة، وما حظي به من دعم رسمي استثنائي منذ 2017م، وما نتج عن ذلك من استقطاب أسماء عالمية بارزة، مؤكدة أن هذا التحول يعد انعكاسا لمرحلة تطويرية شاملة تعيشها الرياضة في المملكة، وتعزيزا لمكانتها على خريطة الرياضة الدولية.

وتطرقت إلى تحول بوصلة الإعلام الدولي نحو المملكة منذ إعلان السعودية استقطاب نجوم عالميين، ما أسهم في بناء جسور تواصل جديدة مع بقية العالم، وأصبحت الرياضة السعودية قبلة لملايين المشاهدين من مختلف الدول.

وأشارت الندوة إلى أن هذا الحراك يمنح انطباعا واضحا عن خريطة الطريق الرياضية التي تنتهجها المملكة، وهو ما يؤكد حضورها المتنامي كوجهة عالمية ثقافيا ورياضيا.

ويعد معرض جدة للكتاب 2025 منصة ثقافية بارزة في المملكة، وملتقى للناشرين والأدباء والمفكرين وصناع المعرفة، ويسهم في تعزيز الحراك الثقافي ودعم التبادل الفكري، واستقطاب عشاق القراءة من داخل المملكة وخارجها.