فيلم «اعذريني» يفتتح العروض السينمائية بمعرض جدة للكتاب بعد حصده جوائز دولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد معرض جدة للكتاب هذا العام مبادرة ثقافية هي الأولى من نوعها على مستوى معارض الكتب في المملكة، تتمثل في تقديم عروض سينمائية خاصة للأفلام السعودية، بالتعاون بين هيئتي الأدب والنشر والترجمة، والأفلام، في إطار دعم الإبداع الوطني وتعزيز حضور المحتوى السعودي بمختلف أشكاله.

وقدم المعرض مساء أمس أولى عروضه السينمائية بفيلم «اعذريني»، الفائز مؤخرا بجائزتي أفضل سيناريو وأفضل فيلم درامي في مهرجانGlobal Film Festival Awards بمدينة لوس أنجلوس.

ويواصل معرض جدة للكتاب تقديم برنامج ثقافي شامل يضم أكثر من 170 فعالية، تتنوع بين الندوات والجلسات الحوارية والمحاضرات والأمسيات الشعرية، إضافة إلى ورش عمل في مجالات معرفية وثقافية مختلفة، يشارك فيها نخبة من الأدباء والمفكرين.

ويستقبل المعرض زواره في مقره بساحة «جدة سوبر دوم» يوميا على مدى 10 أيام من الساعة 12 ظهرا حتى 12 منتصف الليل، عدا يوم الجمعة يبدأ استقبال الجمهور من الساعة 2 ظهرا.