رسمياً.. هذه الجميلة لن تكون جميلة بعد اليوم!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من هيلسنكي: تم تجريد ملكة جمال فنلندا، سارة دزافسي، من لقبها كملكة جمال، بعد أسابيع من مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون، بسبب منشور عنصري على مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهرت دزافسي، البالغة من العمر 22 عامًا، في صورة وهي تشد زوايا عينيها، مع تعليق "kiinalaisenkaa syömäs"، والذي يُترجم تقريبًا إلى "تناول الطعام مع شخص صيني"، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني).

نشرت الصورة المثيرة للجدل على تطبيق Jodel الألماني المجهول، من قِبل صديقة يُزعم أنها كتبت التعليق دون علم دزافسي، وفقًا لصحيفة هلسنكي تايمز. وادّعت ملكة الجمال في البداية أنها تعاني من "صداع شديد" وكانت تدلك صدغيها.

وقد واجهت دزافسي، التي تُوّجت ملكة جمال فنلندا في سبتمبر (أيلول)، انتقادات لاذعة بسبب لفتتها تجاه الآسيويين، وتم استبعادها من حمل اللقب الذي مُنح لها قبل أربعة أشهر.

أعلنت منظمة ملكة جمال فنلندا على إنستغرام يوم الخميس: "تم سحب لقب ملكة جمال فنلندا من سارة دزافسي اعتبارًا من اليوم".

"هذا القرار لا يتعلق بقيمة الإنسان، بل بالمسؤولية. عندما يضطلع شخص ما بدور تمثيلي على الصعيدين الوطني والدولي، يصبح الفعل والمسؤولية متلازمين."

انتظار ملكة الجمال المطرودة

وكشف مسؤولون أنهم انتظروا عودة ملكة الجمال المطرودة إلى الدولة الإسكندنافية بعد رحلة دولية عقب مسابقة ملكة جمال الكون لتنفيذ عقوبتها.

كتبت شركة "فينارتيست أو واي"، المالكة لمسابقة ملكة جمال فنلندا: "لأكثر من 90 عامًا، يمثل هذا اللقب القيم الفنلندية كاحترام الآخرين، والمساواة، والمسؤولية، والكرامة الإنسانية. هذه القيم ليست مجرد كلمات بالنسبة لنا، بل هي أساس عملنا برمته. لقب ملكة جمال فنلندا منصب يُمثل الثقة، فهو يُمثل فنلندا والشعب الفنلندي أمام العالم."

وأضافت: "لقد تسببت أحداث الأيام الأخيرة في ألمٍ عميق، وخيبة أمل، وقلقٍ بالغ في فنلندا وعلى الصعيد الدولي، وهذا أمرٌ مفهوم تمامًا. المحتوى المنشور على حسابات ملكة جمال فنلندا الحالية على مواقع التواصل الاجتماعي كان مسيئًا، وضارًا، ويتنافى تمامًا مع قيم مسابقة ملكة جمال فنلندا."

"نأسف بشدة للأذى الذي سببته هذه الأحداث، وخاصةً للجالية الآسيوية، ولكن أيضًا لكل من تضرر. العنصرية مرفوضة تمامًا بأي شكل من الأشكال"، جاء ذلك في البيان.

اعتذار ملكة الجمال

دزافسي اعتذرت عن المنشور على حسابها الشخصي على إنستغرام يوم الاثنين، قبل أيام من خسارتها اللقب.

"أدرك تمامًا أن تصرفاتي قد أثارت استياءً لدى الكثيرين، وأنا آسفة جدًا لذلك"، كتبت دزافسي. أودّ أن أعتذر، وخاصةً لمن تضرروا شخصيًا من هذا الموقف. لم يكن ذلك قصدي بأي شكل من الأشكال، لقب ملكة جمال فنلندا ليس مجرد تاج بالنسبة لي، بل هو مسؤولية أيضًا. أنا مسؤولة عن كلامي وتصرفاتي، وكيف يمكن أن تؤثر أفعالي على الناس. أعلم أن أمامي الكثير لأتعلمه."

قالت دزافسي إنها أرادت اغتنام الفرصة لتطوير نفسها واتخاذ خطوات أفضل في المستقبل بصفتها ملكة جمال فنلندا، قبل تجريدها من اللقب.

وقالت سونيفا سيوجرين، المديرة الوطنية لمسابقة ملكة جمال فنلندا: "على الصعيد الشخصي، أود أن أقول: نتمنى لسارة كل التوفيق في مستقبلها. فالإنسان قادر على النمو والتعلم، وهذا أمر ممكن دائمًا. يتطلب لقب ملكة جمال فنلندا مستوى عالٍ من المسؤولية. وفي هذه الحالة، لم تتوفر الشروط اللازمة للاستمرار في هذا الدور".

كانت ليتونين الوصيفة الأولى في مسابقة الجمال الأبرز في بلادها، لكنها لن تُشارك في مسابقة ملكة جمال الكون العام المقبل.

كتبت ليتونين على إنستغرام: "اليوم، قبلتُ لقب ملكة جمال فنلندا 2025. أتعهد بحمل هذا اللقب بفخر واحترام عميقين. منذ بداية رحلتي، قلتُ إن هذا ليس مجرد لقب بالنسبة لي، بل هو مسؤولية وفرصة ودليل على الثقة".

وقالت: "هذا الوضع استثنائي تمامًا، وبدء دوري كملكة جمال فنلندا في منتصف العام يجعل هذه الرحلة مختلفة عن المعتاد. ورغم أن نقطة البداية غير تقليدية، سأبذل قصارى جهدي لتحويلها إلى فرصة ولأداء واجباتي على أكمل وجه وبكرامة".