اختتام معرض المنتجات العربية والعالمية بمكة المكرمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت فعاليات معرض المنتجات العربية والعالمية، الذي نظمته الغرفة التجارية بمكة المكرمة، خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2025، وذلك بعد أيام حافلة بالأنشطة التجارية والتفاعلات الاقتصادية التي استقطبت أعدادا كبيرة من الزوار والمهتمين بالشأن التجاري والاستثماري.

وشهد المعرض مشاركة واسعة من العارضين المحليين والدوليين، وعرضت باقة متنوعة من المنتجات العربية والعالمية التي تلبي احتياجات مختلف شرائح المستهلكين، وتبرز جودة الصناعات وتنوعها، بما يعكس المكانة التجارية التي تحظى بها مكة المكرمة بصفتها مركزا اقتصاديا وتجاريا مهما.