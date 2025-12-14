شكرا لقرائتكم خبر «كتاب جدة» يقيم ورشة عمل «إدارة الأزمات في الفضاء الرقمي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقام معرض جدة للكتاب 2025 الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة ورشة عمل بعنوان «إدارة الأزمات في الفضاء الرقمي»، بهدف تمكين المشاركين من فهم منهجيات رصد الأزمات الرقمية، والتعامل معها بفاعلية، مع التركيز على حماية السمعة، والاستجابة السريعة عبر منصات التواصل.

وتناولت الورشة مفهوم إدارة الأزمات في الفضاء الرقمي، وفهم طبيعة الأزمات الرقمية، وكيفية نشوء الأزمات في المنصات الرقمية، وأدوات رصد الأزمات وتحليلها، وأساليب تقويم مستوى الأزمة، والتعامل مع كل مستوى بما يقتضيه من إجراءات.

واستعرضت آليات إدارة الحوار أثناء الأزمة، واستراتيجيات إدارة السمعة عند تعرض المؤسسات أو الأفراد لأزمات رقمية، مؤكدة أهمية التخطيط المسبق، وبناء فريق جاهز للتعامل مع الطوارئ الإعلامية.