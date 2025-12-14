شكرا لقرائتكم خبر ورش معرفية تجمع بين الأدب وتطوير الذات في معرض جدة للكتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل معرض جدة للكتاب 2025، الذي تشرف عليه هيئة الأدب والنشر والترجمة، تقديم برامجه النوعية من خلال الفعاليات الثقافية والمعرفية، حيث شهد المعرض مساء أمس، تنظيم عدد من الورش المتخصصة التي تناولت مهارات الكتابة والقراءة وتطوير الذات، وسط حضور من المهتمين وزوار المعرض.

وجاءت ورشة «سحر البداية والنهاية في قصص الأطفال» لتسلط الضوء على أهمية صياغة بدايات مشوقة ونهايات مؤثرة في شد انتباه الطفل وترسيخ الرسالة التربوية، مع إبراز دور اللغة في بناء التأثير العاطفي والمعرفي، واستعراض الخصائص النمائية المرتبطة بكتابة القصة، إلى جانب تدريبات عملية مكنت المشاركين من اختبار أساليب كتابة متنوعة تلائم المراحل العمرية المختلفة.

وتناولت ورشة «بناء العلامة الشخصية» مفهوم الصورة الذهنية وعناصر تشكيلها، مؤكدة أهمية الظهور أمام الجمهور، وبناء صورة اجتماعية إيجابية، وتقديم أداء مهني يعكس الكفاءة، مستعرضة جملة من المهارات التي تسهم في تطوير الحضور الاحترافي وصقل الهوية الفردية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

واستعرضت ورشة «كيف تسهم القراءة المبكرة في تطوير القدرات العقلية واللغوية» أثر الارتباط المبكر بالكتاب في تعزيز التفكير واللغة والخيال لدى الطفل، مبينة دور الحكاية في تنمية الروابط وبناء مهارات التحليل والاستنتاج، إلى جانب تناول أبرز التحديات التي تواجه تعزيز القراءة داخل الأسرة، وتقديم حلول عملية لاختيار الكتب المناسبة وتهيئة بيئة محفزة للطفل.

ويستقبل معرض جدة للكتاب زواره في مقره بساحة «جدة سوبر دوم» يوميا من الساعة 12 ظهرا حتى 12 منتصف الليل، عدا يوم الجمعة يبدأ استقبال الجمهور من الساعة 2 ظهرا، ضمن برنامج ثقافي متكامل يستمر 10 أيام.