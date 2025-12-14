شكرا لقرائتكم خبر الزاملي: الفكر يجسر للتواصل مع العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقيمت مساء أمس ندوة حوارية بعنوان «جسور التفاهم.. كيف يصنع الفكر الإسلامي حوارا حضاريا عالميا؟» ضمن فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض جدة للكتاب 2025، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، وكان ضيفها أستاذ العقيدة والفكر الحديث بجامعة الملك خالد، الدكتور أحمد بن علي الزاملي، وأدارها الأستاذ طاهر الزهراني.

وافتتح الزهراني الندوة بحديث حول قيمة الحوار، مستشهدا بحوارات الأنبياء مع أقوامهم، ثم أفسح المجال للمحاضر الزاملي الذي أبان عن دور القيم الإسلامية في تعزيز المشتركات الإنسانية وبناء لغة حوار فاعلة مع الحضارات الأخرى.

وشخص الزاملي اللحظة الحضارية المعاصرة، ثم انتقل إلى تحليل السؤال المحوري في الندوة، مبرزا الفرق بين الحوار الوظيفي السائد عالميا والحوار الرسالي الذي يقدمه الإسلام.

وعرض ضيف الحوار 5 جسور يقترحها الفكر الإسلامي للتواصل مع العالم، تمثلت في جسر الوحي، وجسر الإنسان، وجسر الأخلاق، وجسر التاريخ، وجسر العقل، بوصفها مسارات تتيح تجاوز الاختلاف دون المساس بالهوية.

وناقشت الندوة التحديات المعرفية والأخلاقية التي تواجه الحوار العالمي، وعرضت تصورا لنموذج حواري إسلامي، يعيد ترتيب العلاقة بين الإنسان والقوة والمعنى.

واختتمت الفعالية بدعوة من الزاملي لاستئناف دور الأمة بوصفها «أمة شاهدة»، تسهم في صناعة مستقبل إنساني أكثر توازنا، مركزة على الجهود التي تبذلها السعودية في هذا المجال، ممثلة في مركز الحوار الوطني وغيره من مؤسسات الفكر الوطنية.