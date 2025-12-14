شكرا لقرائتكم خبر معرض جدة للكتاب يقيم محاضرة بعنوان «المقامات الموسيقية العربية من منظور رياضي فيزيائي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقام معرض جدة للكتاب 2025، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، محاضرة بعنوان «المقامات الموسيقية العربية من منظور رياضي فيزيائي». واستعرضت المحضرة الارتباط بين الموسيقى والعلوم الدقيقة، لا سيما قوانين الصوت والفيزياء والرياضيات بوصفها ركائز أساسية يقوم عليها البناء الموسيقي. وقدمت المحاضرة جانبا تطبيقيا بعرض منهجية عملية تم تنفيذها في معمل مجهز بأحدث الأجهزة الالكترونية لقياس الترددات الصوتية. ويواصل معرض جدة للكتاب فعالياته حتى 20 ديسمبر الحالي، مقدما تجربة ثقافية متكاملة تعكس التطور الذي يشهده قطاع النشر في المملكة، وجهود هيئة الأدب والنشر والترجمة في ترسيخ مشهد ثقافي مستدام يدعم صناعة الكتاب ويعزز نشر المعرفة.

