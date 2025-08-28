إيما ستون تمزح مع حضور مؤتمرها الصحفي لفيلم Bugonia في مهرجان فينيسيا 2025: "أؤمن بجود الكائنات الفضائية"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 أغسطس 2025 05:44 مساءً - حضرت اليوم النجمة العالمية إيما ستون المؤتمر الصحفي لفيلم "Bugonia" ضمن فعاليات الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي، للحديث عن فيلمها السينمائي الجديد وسط حضور عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين وصُناع الأفلام.

إيما ستون تتحدث عن المواضيع التي أثارها فيلم Bugonia

خلال المؤتمر الصحفي، قالت النجمة إيما ستون مازحة بأنها تعترف وتؤمن بجود الكائنات الفضائية، حيث تُجسد خلال أحداث فيلم Bugonia شخصية رئيسة تنفيذية رفيعة المستوى تُختطف على يد اثنين من المهوسين بنظرية المؤامرة واللذان يعتقدان أنها كائن فضائي تم إرساله لتدمير الأرض.

ونظرًا للمواضيع الجديدة واللافتة التي يتناولها الفيلم، سُئلت النجمة إيما ستون خلال المؤتمر الصحفي عمّا إذا كانت تعتقد بوجود كائنات تتمتع بذكاء خارق يراقبنا وربما ينقذ حياة البشر، وفي إجابتها أوضحت بأنها لا تعرف إن كان يُنظر للبشر بإزدراء من كائنات أخرى أم لا، ولكن الفيزيائي كارل ساغان من الشخصيات التي تُحبها كثيرًا ومُغرمة بفلسفته وعلمه وهو الذي يؤكد بأننا وحيدين في هذا الكون الفسيح ولا يوجد أحد يراقبنا، ولكن من جانبها، فهي تؤمن بالكائنات الفضائية.

تفاصيل فيلم Bugonia

يُذكر أن فيلم Bugonia تم عرضه للمرة الأولى عالميًا بـ مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي ومن المُقرر أن يتم طرحه بدور العرض في 24 أكتوبر المُقبل.

و تدور أحداث الفيلم حول شابين مهووسين بنظريات المؤامرة، يقومان باختطاف الرئيس التنفيذي لشركة كبيرة والتي تُجسد شخصيتها إيمان ستون مقتنعين بأنها كائن فضائي يسعى لتدمير كوكب الأرض.

ويُشارك في بطولة الفيلم كل من جيسي بلمونز، أليسيا سيلفرستون، ستافروس هالكياس، أيدان ديلبيس، ويأتي الفيلم من إخراج يورغوس لانثيموس.

وكانت قد إضطرت النجمة إيما ستون لحلق شعرها وإرتداء شعر مستعار لفترة طويلة وهذه التجربة جعلتها تشعر بمزيج من المشاعر بين التفاني في العمل، والشعور بالحزن لاستعادة ذكريات مؤلمة.

