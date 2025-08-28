فيلم ماما وبابا.. ماذا حقق في شباك الإيرادات في اليوم الأول لطرحه؟

فيلم "ماما وبابا" بالمركز الثاني

فيلم "ماما وبابا"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 أغسطس 2025 05:44 مساءً - لم يتمكن فيلم "ماما وبابا" بطولة، من احتلال صدارةفي مصر، بالتزامن مع اليوم الأول لطرحه في صالات السينما، إذ لازال فيلم "درويش" للفنان عمرو يوسف محتفظًا بالصدارة منذ عرضه.وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، حجم الإيرادات التي حققها فيلم "ماما وبابا"، موضحًا أنه حقق مبيعات تجاوزت 5700 تذكرة، بقيمة 953 ألف جنيه، ليأتي في المركز الثاني، بعد فيلم "درويش" لـ عمرو يوسف، الذي حقق خلال أمس الأربعاء مليون و75 ألف جنيه تقريبًا، مقابل 6900 تذكرة فقط.فيلم "ماما وبابا" المُقرر طرحه يوم 11 سبتمبر في كل دور السينما في الوطن العربي، بطولة ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن، وئام مجدي، محمد المحمدي، حنان يوسف، خديجة أحمد، يزن العيسوي وضيف الشرف المخرج معتز التوني، والعمل فكرة رحمة فلاح، وسيناريو وحوار ورشة براح، وإشراف على الكتابة محمد صادق، وإخراج أحمد القيعي، وإنتاج محمد رشيدي وياسر صلاح.

وتدور أحداثه حول زوجين يعيشان حياة مستقرة مع أطفالهما، إلى أنّ يتعرضا لحادث يُغير حياتهما رأسًا على عقب، حيث تتبدل الأدوار بينهما، لتجد الزوجة نفسها تسكن روح زوجها، بينما الزوج سيجد نفسه في روح الزوجة، وذلك في إطار لايت كوميدي.

نشاط سينمائي لـ ياسمين رئيس

وفي سياق آخر، تعيش الفنانة ياسمين رئيس، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، لاسيما على مستوى السينما، حيث تواصل تصوير دورها فيلم "الست لما" مع الفنانة يسرا، والذي تجسد خلال أحداثه شخصية "وفاء"، وهي فتاة شابة متحررة جميلة وجريئة، خريجة جامعة أمريكية أنيقة، واثقة بنفسها، لكنها تتعرض لتحرش وحشي داخل سيارة أوبر، ما يهزّ عالمها، وتعاني من صدمة نفسية عنيفة.كما تعاقدت ياسمين رئيس على المشاركة في فيلم "هيروشيما" مع الفنان أحمد السقا، والمقرر البدء في تصويره خلال الفترة المقبلة، ويعد من نوعية أفلام الأكشن والغموض؛ حيث يسلط الضوء على خطورة التكنولوجيا عندما تُستخدم بشكل خاطئ، وتأثيرها السلبي على العلاقات الإنسانية، كما يناقش الفيلم فكرة "الفضيحة الرقمية"، وتأثيرها المدمر على المجتمع.فيلم "هيروشيما" بطولة أحمد السقا، دياب، ياسمين رئيس، حنان مطاوع، أحمد رزق، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، جارٍ التعاقد معهم والإعلان عن أسمائهم قبل بدء التصوير، والفيلم من إنتاج أيمن بهجت قمر، وفيلم سكوير أحمد بدوي، ونيوسينشري زيد الكردي.

