الكشف عن كبسولة زمنية للأميرة ديانا مدفونة منذ عشرات السنين

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 أغسطس 2025 12:59 مساءً - إرث الأميرة ديانا لا يتمثل فقط في أسرارها ومقتنياتها من مجوهرات وفساتين وما شابه، بل يمتد أيضاً لذكريات تعمدت إخفاءها من وقتٍ بعيد، ليشاء القدر أن يُزاح الستار عنه مؤخراً في الكشف عن كبسولة زمنية كانت قد وضعت بداخلها ذكريات ثمينة.

ما هي محتويات الكبسولة الزمنية التي اكتُشفت مؤخراً؟

بعد أكثر من 30 عاماً، تحديداً منذ عام 1991، تم اكتشاف كبسولة زمنية تركتها الأميرة ديانا داخل جدران مستشفى في لندن، ويرجع تاريخ هذه الكبسولة لعام 1991، عندما كانت الأميرة ديانا رئيسة مستشفى جريت أورموند ستريت في لندن، حيث ساعدت في دفن صندوق خشبي مغلف بالرصاص مليء بأشياء تُمثل الحياة في التسعينيات.

وتحتوي الكبسولة على صورة ثلاثية الأبعاد لندفة ثلج، آلة حاسبة تعمل بالطاقة الشمسية، عملات معدنية بريطانية، بذور أشجار من حدائق كيو، ورقة من الورق المُعاد تدويره، جواز سفر أوروبي، جهاز تلفزيون جيب، نسخة من ألبوم كايلي مينوغ "إيقاع الحب" الصادر عام 1990، بالإضافة إلى صورة لديانا، ونسخة حديثة من صحيفة التايمز، ورسائل من فولكس وواتسون.

وبينما كانت أميرة ويلز الراحلة هي من كان يشرف على الكبسولة بصفتها رئيسة المستشفى من عام 1989 حتى وفاتها عام 1997، إلا أن من اختار محتويات الكبسولة في الواقع كان طفلين، وهما سيلفيا فولكس وديفيد واتسون، الفائزان في مسابقة برنامج الأطفال التلفزيوني الشهير "بلو بيتر"، فهما من اختارا المحتويات.

السبب وراء الكشف عن الكبسولة في هذا التوقيت

كان من المقرر فتح الكبسولة بعد قرون من تخزينها؛ إلا أن أعمال البناء الجديدة في عيادة الأطفال استلزمت هدم الجدار الذي وُضعت فيه، فاختار المستشفى فتحها الآن.

وعلى الرغم من بعض الأضرار التي لحقت بالصندوق من آثار الرطوبة، لكن معظم محتوياته سليمة، ويعمل أمناء الأرشيف على ترميم الرسائل.

كبسولة زمنية قديمة لم تُكتشف بعد

كبسولة الأميرة ديانا ليست الأولى في المستشفى، ففي عام 1872، وضعت ألكسندرا، أميرة ويلز آنذاك، حجر الأساس لمبنى المستشفى القديم، وأغلقت كبسولة زمنية احتوت على نسخة من صحيفة التايمز وصورة للملكة فيكتوريا، ولكن لم يُعثر عليها قط، ويخطط مستشفى جريت أورموند ستريت لتركيب كبسولة زمنية جديدة عند اكتمال تجديدات المستشفى الجديد.

